সখীপুরে আওয়ামী লীগ নেতা গ্রেপ্তার

আপডেট : ২৫ আগস্ট ২০২৫, ১৮:১৮
ছবি: সংগৃহীত

বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের মিছিলে হামলা চালানোর অভিযোগে টাঙ্গাইলের সখীপুরে আওয়ামী লীগ নেতা শাহাদৎ শাহজাহানকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সোমবার (২৫ আগস্ট) সকালে তাকে আদালতে পাঠানো হয়েছে।

রোববার (২৪ আগস্ট) রাতে উপজেলার কচুয়া গ্রামের তার নিজের বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। তিনি উপজেলার কালিয়া ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি।

সখীপুর থানার উপ-পরিদর্শক মোশাররফ হোসেন বলেন, ‘বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের মিছিলে হামলার অভিযোগে করা মামলায় শাহাদাৎ শাহজাহান নামের এক আসামিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাকে আজ আদালতে পাঠানো হয়েছে।’

