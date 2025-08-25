সেকশন

বুধবার, ২৭ আগস্ট ২০২৫, ১১ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

ইরানের প্রেসিডেন্টকে ফোন করে আলাস্কা বৈঠকের ফলাফল জানালেন পুতিন

আপডেট : ২৫ আগস্ট ২০২৫, ১৮:৪৭
রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ও ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ান। ছবি: সংগৃহীত

ইরানি প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ানকে ফোন করে মার্কিন নেতা ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে আলাস্কা বৈঠকের ফলাফল সম্পর্কে অবহিত করেছেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন।

সোমবার (২৫ আগস্ট) ক্রেমলিনের প্রেস সার্ভিস এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানিয়েছে।

বিবৃতিতে বলা হয়েছে, প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ানের সঙ্গে টেলিফোনে কথোপকথন করেছেন। ভ্লাদিমির পুতিন আলাস্কার অ্যাঙ্কোরেজে রাশিয়া-মার্কিন শীর্ষ সম্মেলনের উল্লেখযোগ্য ফলাফল সম্পর্কে তাকে অবহিত করেছেন।

বার্তা সংস্থা তাস জানিয়েছে, ফোনালাপে ইরানের প্রেসিডেন্ট ইউক্রেন সংঘাতের শান্তিপূর্ণ সমাধান খুঁজে বের করার লক্ষ্যে কূটনৈতিক প্রচেষ্টাকে স্বাগত জানিয়েছেন।

পুতিন এবং ট্রাম্প গত ১৫ আগস্ট আলাস্কায় বৈঠক করেন। আলোচনার পর পুতিন গণমাধ্যমকে বলেন, তারা ইউক্রেন সংঘাত সমাধানের ওপর মনোনিবেশ করেছে। মার্কিন নেতা, আলোচনা প্রক্রিয়ার অগ্রগতির দিকে ইঙ্গিত করেন; তবে কিন্তু উল্লেখ করেন, সব বিষয়ে একমত হওয়া যায়নি।

ইত্তেফাক/এসকে

বিষয়:

রাশিয়া ইরান ট্রাম্প ভ্লাদিমির পুতিন রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ

