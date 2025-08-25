সাভারে ছিনতাইকারীর ছুরিকাঘাতে একটি বেসরকারি কোম্পানির কাভার্ড ভ্যানের চালক মো. শামীম হোসেন (৩০) নিহত হয়েছেন। সোমবার (২৫ আগস্ট) সকালে ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের বিশমাইল এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
পুলিশ জানায়, সকাল ৮টার দিকে ছিনতাইয়ের উদ্দেশ্যে দুর্বৃত্তরা শামীমকে ছুরিকাঘাত করে পালিয়ে যায়। পরে স্থানীয়রা গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে সাভারের এনাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। নিহতের মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।
নিহত শামীম সিরাজগঞ্জ জেলার শাহজাদপুর থানার গোবিন্দপুর এলাকার আব্দুস সামাদের ছেলে। তিনি মুন্সিগঞ্জের মুক্তারপুর এলাকায় বসবাস করতেন এবং শাহ্ সিমেন্ট কোম্পানির কাভার্ড ভ্যান চালিয়ে ঢাকাসহ আশপাশের এলাকায় সিমেন্ট সরবরাহ করতেন।
ঘটনাস্থল থেকে তাকে হাসপাতালে নিয়ে আসা অটোরিকশা চালক সাগর আলী বলেন, সকাল ৮টার দিকে বিশমাইলে লোকজনের ভিড় দেখে এগিয়ে যাই। গিয়ে দেখি গাড়িচালক শামীম রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে আছেন। স্থানীয়দের সহায়তায় আমার রিকশায় তাকে হাসপাতালে আনি। অনেক রক্ত ঝরছিল, তাই তিনি নিস্তেজ ছিলেন, কোনো কথাও বলতে পারেননি।
এনাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক ডা. আলী বিন সোলাইমান বলেন, সকাল সোয়া ৮টার দিকে শামীমকে হাসপাতালে আনা হয়। তিনি আসার আগেই মারা যান। আমরা চিকিৎসা করার সুযোগ পাইনি। পরে বিষয়টি থানায় জানানো হয়।
সাভার মডেল থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মেহেদী হাসান বলেন, নিহতের হাঁটুর ওপরে গভীর ছুরিকাঘাতের চিহ্ন পাওয়া গেছে। ঘটনাটি তদন্ত করা হচ্ছে। হত্যাকাÐের সাথে জড়িতদের চিহ্নিত ও গ্রেপ্তারে অভিযান চলছে।