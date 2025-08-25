যুক্তরাজ্যে সড়কের কাছে হেলিকপ্টার বিধ্বস্ত, একজন গুরুতর আহত

যুক্তরাজ্যের আইল অফ ওয়াইট দ্বীপের একটি সড়কের কাছে হেলিকপ্টার বিধ্বস্ত হয়েছে। সোমবার (২৫ আগস্ট) স্থানীয় সময় সকাল ৯টার দিকে দুর্ঘটনায় একজন গুরুতর আহত হয়েছেন।
স্থানীয় পুলিশ জানিয়েছে, জরুরি পরিষেবার কর্মীরা ঘটনাস্থলে রয়েছে। শ্যাঙ্কলিনের সড়কের কাছে বিমানটি বিধ্বস্ত হয়।
কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, গুরুতর আহত একজনকে ঘটনাস্থলেই প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়। পরে তাকে হেলিকপ্টারে করে একটি ট্রমা সেন্টারে নেওয়া হয়।
হেলিকপ্টারটি বিধ্বস্তের কারণ কিংবা আহত ব্যক্তির অবস্থা সম্পর্কে আর কোন বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করা হয়নি।
পুলিশের একজন মুখপাত্র বলেছেন, ঘটনাস্থলে জরুরি পরিষেবার যানবাহনের সংখ্যা বেশি থাকায় সড়কটি বন্ধ রয়েছে। এই মুহূর্তে লোকজনকে ওই সড়কটি এড়িয়ে চলতে বলা হয়েছে।
একজন প্রত্যক্ষদর্শী বলেন, তিনি রাস্তা দিয়ে গাড়ি চালানোর সময় হেলিকপ্টারটি বিধ্বস্ত হতে দেখেছেন। তার মতে করেছেন, হেলিকপ্টারটি মাটিতে পড়ার আগে সর্পিল হয়ে বাতাসে ঘুরছিল। তিনি আরও দাবি করেছেন, বিমানটিতে চারজন আরোহী ছিলেন।