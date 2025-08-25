সেকশন

বুধবার, ২৭ আগস্ট ২০২৫, ১১ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

যুক্তরাজ্যে সড়কের কাছে হেলিকপ্টার বিধ্বস্ত, একজন গুরুতর আহত

আপডেট : ২৫ আগস্ট ২০২৫, ২০:৩৫
আইল অফ ওয়াইট দ্বীপের একটি সড়কের কাছে বিধ্বস্ত হেলিকপ্টারটি। ছবি: সংগৃহীত

যুক্তরাজ্যের আইল অফ ওয়াইট দ্বীপের একটি সড়কের কাছে হেলিকপ্টার বিধ্বস্ত হয়েছে। সোমবার (২৫ আগস্ট) স্থানীয় সময় সকাল ৯টার দিকে দুর্ঘটনায় একজন গুরুতর আহত হয়েছেন।

স্থানীয় পুলিশ জানিয়েছে, জরুরি পরিষেবার কর্মীরা ঘটনাস্থলে রয়েছে। শ্যাঙ্কলিনের সড়কের কাছে বিমানটি বিধ্বস্ত হয়।

কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, গুরুতর আহত একজনকে ঘটনাস্থলেই প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়। পরে তাকে হেলিকপ্টারে করে একটি ট্রমা সেন্টারে নেওয়া হয়।

হেলিকপ্টারটি বিধ্বস্তের কারণ কিংবা আহত ব্যক্তির অবস্থা সম্পর্কে আর কোন বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করা হয়নি।

পুলিশের একজন মুখপাত্র বলেছেন, ঘটনাস্থলে জরুরি পরিষেবার যানবাহনের সংখ্যা বেশি থাকায় সড়কটি বন্ধ রয়েছে। এই মুহূর্তে লোকজনকে ওই সড়কটি এড়িয়ে চলতে বলা হয়েছে।

একজন প্রত্যক্ষদর্শী বলেন, তিনি রাস্তা দিয়ে গাড়ি চালানোর সময় হেলিকপ্টারটি বিধ্বস্ত হতে দেখেছেন। তার মতে করেছেন, হেলিকপ্টারটি মাটিতে পড়ার আগে সর্পিল হয়ে বাতাসে ঘুরছিল। তিনি আরও দাবি করেছেন, বিমানটিতে চারজন আরোহী ছিলেন।

ইত্তেফাক/এসকে

বিষয়:

আহত ইউরোপ যুক্তরাজ্য হেলিকপ্টার বিধ্বস্ত

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে ভূপাতিত ৭ যুদ্ধবিমান: ডোনাল্ড ট্রাম্প

চায়নার ওপর নতুন করে ২০০ শতাংশ শুল্ক আরোপের হুমকি ট্রাম্পের

সিরিয়ার নতুন ব্যাংকনোট ছাপানো হবে রাশিয়ায়

ফ্রান্সে ইহুদিবিদ্বেষ অভিযোগে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূতকে তলব

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

১৪৬ জন করে যুদ্ধবন্দী বিনিময় করল রাশিয়া ও ইউক্রেন

শান্তি আলোচনায় বিঘ্ন ঘটানোর চেষ্টা করছে পশ্চিমা দেশগুলো: ল্যাভরভ

যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ডাক পরিষেবা স্থগিত করল ভারত

ইউক্রেনকে রাশিয়ার ভেতরে হামলায় নিষেধাজ্ঞা দিলো পেন্টাগন

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng