সেকশন

বুধবার, ২৭ আগস্ট ২০২৫, ১১ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

আনন্দ মোহন কলেজের শিক্ষার্থী হত্যা মামলায় ৫ জনের যাবজ্জীবন

আপডেট : ২৫ আগস্ট ২০২৫, ২০:৩৯

ময়মনসিংহের আনন্দ মোহন কলেজের অনার্স দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী ইব্রাহিম খলিল হত্যা মামলায় পাঁচ আসামিকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত।

সোমবার (২৫ আগস্ট) দুপুরে বিশেষ দায়রা জজ আদালতের বিচারক ফারহানা ফেরদৌস চার আসামির উপস্থিতিতে এ রায় দেন।

যাবজ্জীবন দণ্ড পাওয়ারা হলেন- ময়মনসিংহ নগরের পাটগুদাম কাশবন এলাকার নিশাদ, খোরশেদ, তুষার, সবুজ এবং প্যারিজ ডায়মন্ড। তাদের মধ্যে খোরশেদ পলাতক আছেন।

মামলা সূত্রে জানা গেছে, ২০১৮ সালে নগরের পাটগুদাম এলাকায় ছিনতাইকারীদের কবলে পড়েন ইব্রাহিম খলিল। এ সময় মোবাইল-টাকা কেড়ে নিয়ে তাকে ছুরিকাঘাতে হত্যা করে পালিয়ে যায় ছিনতাইকারীরা। এ ঘটনায় খলিলের ভগ্নিপতি সারোয়ার হোসেন কোতোয়ালি মডেল থানায় হত্যা মামলা দায়ের করেন।

মামলায় ১১ জনের সাক্ষ্য গ্রহণ শেষে পাঁচ আসামিকে যাবজ্জীবনের পাশাপাশি ৫০ হাজার টাকা করে জরিমানা করা হয়; যা অনাদায়ে তাদের আরও ছয় মাসের কারাবাসে থাকতে হবে বলে জানান আদালতের পরিদর্শক।

এ ছাড়া অপরাধ প্রমাণিত না হওয়ায় আদালত সাদ্দাম ও পাভেলকে মামলা থেকে অব্যাহতি দিয়েছে বলে জানান তিনি।

মামলায় রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী ছিলেন মো. রেজাউল করিম দুলাল এবং আসামিপক্ষে ছিলেন মো. আকরাম হোসেন।

ইত্তেফাক/এমএএস

বিষয়:

সারাদেশ ময়মনসিংহ

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

রামেক হাসপাতালে রাজশাহী কারাগারের কয়েদির মৃত্যু

রোহিঙ্গাদের জীবনাচার দেখলেন বিশ্ব প্রতিনিধিগণ, টেকসই সমাধানের আশা

যৌতুক মামলায় স্বামী ‘খালাস পাওয়ায়’ আদালত ভবনে দুজনকে কোপালেন স্ত্রী

রংপুর প্রেসক্লাবে প্রশাসকের মাধ্যমে অবৈধ ভাবে সদস্য অন্তর্ভুক্তিতে নিষেধাজ্ঞার রায় বহাল

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

ভোলার তজুমদ্দিনে ৫০ শয্যার হাসপাতালে নার্স দিয়ে চলছে ডাক্তারের কাজ

বিকট শব্দে কেঁপে উঠলো সিদ্ধিরগঞ্জ, ড্রেনে গ্যাস বিস্ফোরণে আহত ৫

চুয়াডাঙ্গায় পিতা-পুত্রকে কুপিয়ে হত্যা, আটক ২

দুমকিতে বেওয়ারিশ কুকুরের আতঙ্কে শিক্ষার্থীরা, হাসপাতালে নেই ভ্যাকসিন

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng