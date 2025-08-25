সেকশন

বুধবার, ২৭ আগস্ট ২০২৫, ১১ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

বিজিবি-বিএসএফ সীমান্ত সম্মেলনে যোগ দিতে ঢাকায় ভারতীয় প্রতিনিধিদল

আপডেট : ২৫ আগস্ট ২০২৫, ২০:৪৬

বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) ও বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স (বিএসএফ)-এর মহাপরিচালক পর্যায়ের ৫৬তম সীমান্ত সম্মেলনে যোগ দিতে বিএসএফ মহাপরিচালক শ্রী দালজিৎ সিং চৌধুরীর নেতৃত্বে ৯ সদস্যের ভারতীয় প্রতিনিধিদল ঢাকায় আগমন করেছেন।

সোমবার (২৫ আগস্ট) বিকালে ভারতীয় প্রতিনিধিদল ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছালে বিজিবি মহাপরিচালক মেজর জেনারেল মোহাম্মদ আশরাফুজ্জামান সিদ্দিকী ভারতীয় প্রতিনিধিদলকে অভ্যর্থনা জানান।

ভারতীয় প্রতিনিধিদলে বিএসএফের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ ছাড়াও ভারতের স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণও রয়েছেন। বিমানবন্দরের ভিআইপি লাউঞ্জে দুই দেশের সীমান্ত বাহিনীর প্রধানগণ এক বৈঠকে কুশলাদি বিনিময় করেন।  

এবারের ডিজি পর্যায়ের সম্মেলনে সীমান্ত হত্যা, মাদক ও অস্ত্র চোরাচালান এবং অন্যান্য আন্তঃসীমান্ত অপরাধমূলক বিষয়ের পাশাপাশি পুশইনের বিষয়টি আলোচনায় স্থান পাবে।

এছাড়া বিজিবি সীমান্তের ১৫০ গজের মধ্যে নির্মাণ, অননুমোদিত অবকাঠামো, নদীর তীর রক্ষা, অভিন্ন নদীর জলের ন্যায্য বণ্টন এবং ভারতীয় মিডিয়াতে বাংলাদেশ বিরোধী প্রচারণার কারণে সৃষ্ট উত্তেজনা হ্রাস সম্পর্কিত বিষয়গুলিও উত্থাপন করার পরিকল্পনা করেছে।

ভারতের পক্ষ থেকে আন্তঃসীমান্ত অপরাধ দমন, বাংলাদেশিদের দ্বারা তাদের কর্মীদের উপর আক্রমণ প্রতিরোধ, সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণ, বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়া ভারতীয় বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া, মাদক, অস্ত্র ও গোলাবারুদ চোরাচালান মোকাবেলা করা এবং আন্তর্জাতিক সীমান্তের ১৫০ গজের মধ্যে অননুমোদিত নির্মাণ রোধ ইত্যাদি বিষয় সম্মেলনে উত্থাপন করা হবে। আগামী ২৮ আগস্ট দুই দেশের যৌথ সীমান্ত ব্যবস্থাপনার বিষয়ে স্বাক্ষরের মধ্য দিয়ে এ সম্মেলন শেষ হবে।

ইত্তেফাক/আইএ

বিষয়:

বিজিবি বিএসএফ

সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
