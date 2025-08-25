সেকশন

বুধবার, ২৭ আগস্ট ২০২৫, ১১ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

শেরপুরে স্থলবন্দর পরিদর্শনে ভারতের সহকারী হাই কমিশনার

আপডেট : ২৫ আগস্ট ২০২৫, ২০:৫৩
ছবি: সংগৃহীত

শেরপুরের নাকুগাঁও স্থলবন্দর পরিদর্শন করেছেন ভারতের সহকারী হাই কমিশনার শ্রী চন্দ্র শেখর। বাংলাদেশের স্থলবন্দরগুলো দিয়ে দুই দেশের বাণিজ্যিক কার্যক্রমকে আরও সহজ এবং কার্যকর করার লক্ষ্যে তিনি এসব স্থলবন্দর পরিদর্শন করছেন।

সোমবার (২৫ আগষ্ট) তিনি এই স্থলবন্দর পরিদর্শন করেন। এদিন ময়মনসিংহ বিভাগের কয়েকটি স্থল বন্দর পরিদর্শন করবেন।

শেরপুর জেলার নালিতাবাড়ী নাকুগাঁও স্থল বন্দর পরিদর্শন কালে স্থানীয় আমদানি ও রফতানিকারদের সাথে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন।
 
এসময় তিনি বলেন, দুই দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারের লক্ষ্যে দুই দেশের সরকার আন্তরিকতার সাথে কাজ করে যাচ্ছে। আশা করছি দুই দেশের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আরও দৃঢ় হবে।
 
এসময় জেলার কাস্টমস কর্মকর্তা ও স্থানীয় ব্যবসায়ী প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

ইত্তেফাক/কেএইচ

বিষয়:

সারাদেশ

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

রামেক হাসপাতালে রাজশাহী কারাগারের কয়েদির মৃত্যু

রোহিঙ্গাদের জীবনাচার দেখলেন বিশ্ব প্রতিনিধিগণ, টেকসই সমাধানের আশা

যৌতুক মামলায় স্বামী ‘খালাস পাওয়ায়’ আদালত ভবনে দুজনকে কোপালেন স্ত্রী

রংপুর প্রেসক্লাবে প্রশাসকের মাধ্যমে অবৈধ ভাবে সদস্য অন্তর্ভুক্তিতে নিষেধাজ্ঞার রায় বহাল

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

ভোলার তজুমদ্দিনে ৫০ শয্যার হাসপাতালে নার্স দিয়ে চলছে ডাক্তারের কাজ

বিকট শব্দে কেঁপে উঠলো সিদ্ধিরগঞ্জ, ড্রেনে গ্যাস বিস্ফোরণে আহত ৫

চুয়াডাঙ্গায় পিতা-পুত্রকে কুপিয়ে হত্যা, আটক ২

দুমকিতে বেওয়ারিশ কুকুরের আতঙ্কে শিক্ষার্থীরা, হাসপাতালে নেই ভ্যাকসিন

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng