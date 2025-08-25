শেরপুরে স্থলবন্দর পরিদর্শনে ভারতের সহকারী হাই কমিশনার

শেরপুরের নাকুগাঁও স্থলবন্দর পরিদর্শন করেছেন ভারতের সহকারী হাই কমিশনার শ্রী চন্দ্র শেখর। বাংলাদেশের স্থলবন্দরগুলো দিয়ে দুই দেশের বাণিজ্যিক কার্যক্রমকে আরও সহজ এবং কার্যকর করার লক্ষ্যে তিনি এসব স্থলবন্দর পরিদর্শন করছেন।
সোমবার (২৫ আগষ্ট) তিনি এই স্থলবন্দর পরিদর্শন করেন। এদিন ময়মনসিংহ বিভাগের কয়েকটি স্থল বন্দর পরিদর্শন করবেন।
শেরপুর জেলার নালিতাবাড়ী নাকুগাঁও স্থল বন্দর পরিদর্শন কালে স্থানীয় আমদানি ও রফতানিকারদের সাথে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন।
এসময় তিনি বলেন, দুই দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারের লক্ষ্যে দুই দেশের সরকার আন্তরিকতার সাথে কাজ করে যাচ্ছে। আশা করছি দুই দেশের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আরও দৃঢ় হবে।
এসময় জেলার কাস্টমস কর্মকর্তা ও স্থানীয় ব্যবসায়ী প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।