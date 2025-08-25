ময়মনসিংহে এনসিপির চার নেতা পদত্যাগ

ময়মনসিংহের নান্দাইলে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) চার নেতা কমিটি থেকে পদত্যাগ করেছেন। সোমবার (২৫ আগস্ট) লিখিতভাবে তারা পদত্যাগ করেন।
পদত্যাগ করা নেতারা হলেন- এনসিপির নান্দাইল উপজেলা সমন্বয় কমিটির সদস্য মো. কাওছার আহম্মেদ জিসান, আশেক আলী মণ্ডল, শেখ সাদি ও মোহাম্মদ উল্লাহ।
আলাদা লিখিত আবেদনে বলা হয়, আমি এ দলের সদস্য হিসেবে বেশ কিছুদিন ধরে দায়িত্ব পালন করে আসছি। কিন্তু সংগঠনের নীতি, নৈতিকতা এবং আদর্শ ঠিক না থাকার কারণে এনসিপির সদস্যপদ থেকে পদত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমি স্বেচ্ছায় সদস্যপদ থেকে পদত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমার পদত্যাগপত্রটি গ্রহণ করতে আপনাকে (নান্দাইল উপজেলা এনসিপির প্রধান সমন্নয়কারী ফাইজুল ইসলাম) বিনীতভাবে অনুরোধ করছি।
এনসিপির নান্দাইল উপজেলা সমন্বয় কমিটির সদস্য মো. কাওছার আহম্মেদ বলেন, পদত্যাগপত্রটি আমরা চারজন নান্দাইল উপজেলা এনসিপির প্রধান সমন্নয়কারী ফাইজুল ইসলামের কাছে জমা দিয়েছি। তারা পদত্যাগ গ্রহণ করেছেন। সংগঠনের নীতি, নৈতিকতা এবং আদর্শ ঠিক না থাকার কারণে পদত্যাগ করেছি। উপজেলা পর্যায়ের এনসিপির কিছু নেতা অনিয়ম ও দুর্নীতির সঙ্গেও জড়িয়ে পড়েছেন।
এনসিপির ময়মনসিংহ জেলা সমন্নয় কমিটির প্রধান সমন্নয়কারী জাবেদ রাসিন বলেন, পদত্যাগের বিষয়টি আমার এখনো জানা নেই। খোঁজ নিয়ে পদত্যাগের কারণ জানতে চেষ্টা করছি।