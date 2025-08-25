সেকশন

বুধবার, ২৭ আগস্ট ২০২৫, ১১ ভাদ্র ১৪৩২
যুক্তরাষ্ট্রে মানুষের শরীরে মাংসখেকো পরজীবীর সংক্রমণ শনাক্ত

আপডেট : ২৫ আগস্ট ২০২৫, ২১:৩৯
যুক্তরাষ্ট্রে মানবদেহে 'নিউ ওয়ার্ল্ড স্ক্রুওয়ার্ম' নামক এক ধরনের মাংসখেকো পরজীবীর সংক্রমণ শনাক্ত হয়েছে। ছবি: সংগৃহীত

যুক্তরাষ্ট্রে মানবদেহে 'নিউ ওয়ার্ল্ড স্ক্রুওয়ার্ম' নামক এক ধরনের মাংসখেকো পরজীবী সংক্রমণের ঘটনা রেকর্ড করা হয়েছে। এই পরজীবী জীবন্ত গবাদিপশু ও অন্যান্য উষ্ণ রক্তের প্রাণীর মাংস খেয়ে থাকে।

রোববার (২৪ আগস্ট) দেশটির স্বাস্থ্য ও মানবসেবা বিভাগ জানিয়েছে, ম্যারিল্যান্ড অঙ্গরাজ্যে এল সালভাদর থেকে ভ্রমণ করে ফেরা একজন রোগীর দেহে এটি শনাক্ত করা হয়েছে।

মার্কিন রোগ নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ কেন্দ্রের (সিডিসি) তদন্তে গত ৪ আগস্ট এই কেসটিকে 'নিউ ওয়ার্ল্ড স্ক্রুওয়ার্ম' বলে নিশ্চিত করা হয়।

রয়টার্সের সূত্রগুলো গত সপ্তাহে জানিয়েছে, মেরিল্যান্ডের একজন ব্যক্তি মাংসখেকো পরজীবীর একটি কেস নিশ্চিত করেছে, যিনি গুয়াতেমালা থেকে যুক্তরাষ্ট্রে ভ্রমণ করেছিলেন।

একটি সূত্র রয়টার্সকে বলেছে, গত সপ্তাহে সিডিসি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলাপকালে অঙ্গরাজ্যভিত্তিক সরকারি পশুচিকিৎসকেরা এ সংক্রমণের বিষয়ে জানতে পারেন। মেরিল্যান্ড অঙ্গরাজ্য সরকারের এক কর্মকর্তাও এ ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

সাউথ ডাকোটা অঙ্গরাজ্যের পশুচিকিৎসক বেথ থম্পসন বলেছেন, সিডিসি কোনো তথ্যই খোলাখুলিভাবে জানায়নি। পুরো বিষয় তারা অঙ্গরাজ্য কর্তৃপক্ষের ওপর ছেড়ে দিয়েছে। ভ্রমণকারীর দেহে কী পাওয়া গেছে বা আসলে কী ঘটেছে, তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব অঙ্গরাজ্যেরই।

সিডিসি ও মেরিল্যান্ড স্বাস্থ্য দপ্তরের মুখপাত্রদের কাছে এ বিষয়ে জানতে চেয়েছিল রয়টার্স। তারা তাৎক্ষণিকভাবে সাড়া দেননি।

