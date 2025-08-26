সেকশন

বুধবার, ২৭ আগস্ট ২০২৫, ১১ ভাদ্র ১৪৩২
৩ দফা দাবিতে ইন্টারকন্টিনেন্টালের সামনে বুয়েট শিক্ষার্থীদের সড়ক অবরোধ

আপডেট : ২৬ আগস্ট ২০২৫, ০৪:৫৭

৩ দফা দাবিতে রাজধানীর হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালের সামনে সড়ক অবরোধ করে আন্দোলনে নেমেছেন বাংলাদেশ প্রেকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়েটের (বুয়েট) শিক্ষার্থীরা।

মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) রাত ১২টার পর বুয়েট ক্যাম্পাস থেকে মিছিল নিয়ে প্রথমে শাহবাগে আসেন তারা। সেখানে বুয়েট শিক্ষার্থীরা সড়ক অবরোধ করে অবস্থান নেন। পরে মিছিল নিয়ে ৩ দফা দাবিতে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের কাছে অবস্থিত হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালের সামনে আসেন তারা।

এ সময় দুপাশের রাস্তা বন্ধ করে বিভিন্ন স্লোগান দিতে থাকেন আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা। এতে দুপাশের যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। তারা জানান, ৩ দফা দাবি পূরণের আশ্বাস দেয়ার আগ পর্যন্ত এ স্থান ত্যাগ করবেন না তারা।

এর আগে ডিপ্লোমা টেকনিশিয়ানদের কোটা  ইস্যুতে বুয়েটের ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের এক শিক্ষার্থীকে হুমকি দেয় ডিপ্লোমা  ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ুয়া আরেক শিক্ষার্থী। ওই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ৩ দফা দাবি আদায়ে রাস্তায় নামেন বুয়েট শিক্ষার্থীরা। আন্দোলনে হুমকিদাতাদের দ্রুত আইনের আওতায় আনার দাবি জানানো হয়।

বুয়েট শিক্ষার্থীদের ৩ দাবি হলো

১. ৯ম গ্রেডে ৩৩ শতাংশ কোটা রয়েছে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারের জন্য। সেই কোটা বাতিল করে মেধার ভিত্তিতে এ পদে নিয়োগ দিতে হবে।

২.১০ম গ্রেডে  ১০০ শতাংশ কোটা রয়েছে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার জন্য, তা বাতিল করে সকলের জন্য উন্মুক্ত করতে হবে।

৩. বিএসসি ডিগ্রি ছাড়া ইঞ্জিনিয়ার পদবি ব্যবহার করা যাবে না। যদি এই পদবি ব্যবহার করে তাহলে আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে হবে।

ইত্তেফাক/এমএএম

বিষয়:

অবরোধ বুয়েট

