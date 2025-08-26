মুসলিম বিশ্বকে গাজা সংকট নিরসনে ইরানের ৪ প্রস্তাব

ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকায় চলমান মানবিক বিপর্যয় ও ইসরায়েলি আগ্রাসন বন্ধে মুসলিম বিশ্বকে চার দফা পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাগচি। তিনি ইসলামিক সহযোগিতা সংস্থার (ওআইসি) এক জরুরি বৈঠকে এই প্রস্তাব উত্থাপন করেন।
আরাগচি বলেন, গাজার বর্তমান পরিস্থিতি শুধু মুসলমানদের জন্য নয়, বরং এটি সমগ্র মানবজাতির বিবেকের একটি বড় পরীক্ষা। তার ভাষায়, 'আমাদের স্মরণ রাখা উচিত, গাজার এই বিপর্যয় ধর্ম কিংবা ভৌগোলিক সীমারেখা মানে না। তাই মানবতা, ন্যায়বিচার ও মর্যাদার প্রশ্নে সব জাতিকেই একসঙ্গে দাঁড়াতে হবে। ইতিহাস কখনো বিলম্ব ক্ষমা করে না, গাজা অপেক্ষা করতে পারে না। কাজ করার সময় এখনই।'
ওআইসি সম্মেলনে তিনি ইসরায়েলি দমন-নীতির বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণে চারটি সুস্পষ্ট পদক্ষেপের প্রস্তাব দেন। এগুলো হলো—ইসরায়েলি সরকারের সঙ্গে সব ধরনের সম্পর্ক সম্পূর্ণভাবে ছিন্ন করা, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা, যুদ্ধাপরাধের দায়ে অভিযুক্তদের আন্তর্জাতিক আদালতে বিচারের মুখোমুখি করা এবং ন্যায়বিচারের পথে বাধা সৃষ্টি করে ইসরায়েলকে অস্ত্র ও কূটনৈতিক সহায়তা দেওয়া দেশগুলোর বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়া।
ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আরও বলেন, 'গাজা কেবল একটি ভৌগোলিক অঞ্চল নয়, এটি প্রতিরোধ, সংগ্রাম ও মানবিক মর্যাদার প্রতীক। আজ সময় এসেছে শুধু কথা বা প্রতিশ্রুতি নয়, বরং বাস্তব পদক্ষেপ নেওয়ার।'
তিনি মুসলিম দেশগুলোকে ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান, যাতে গাজার জনগণের দুর্দশা লাঘব এবং দখলদার ইসরায়েলি নীতির বিরুদ্ধে কার্যকর আন্তর্জাতিক চাপ সৃষ্টি করা যায়।