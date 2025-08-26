রাজধানীর কদমতলীতে ছুরিকাঘাতে শান্ত আহমেদ বাবু (২৮) নামে এক যুবক নিহত হয়েছেন।
সোমবার (২৫ আগস্ট) রাতে কদমতলীর পাটেরবাগ এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
নিহত বাবু বরিশাল জেলার মেহেন্দিগঞ্জ উপজেলার নাম মৃত সদর আলীর ছেলে। তবে রাজধানীর শনির আখরা মৃধা বাড়ি এলাকায় থাকতেন বাবু। পেশায় তেমন কিছু করতেন না। মাঝেমধ্যে তার বন্ধুর এক আইটি ফার্মে কাজ করতেন।
বাবুর বন্ধু তন্ময় বলেন, সোমবার রাত আনুমানিক পৌনে ১০টায় পূর্ব শত্রুতার জের ধরে সন্ত্রাসীরা তার গলার বাম পাশে ধারালো অস্ত্রের আঘাত করে। এতে গুরুতর আহত হয়। এরপর তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে নেওয়া হয়। ঢামেকের জরুরি বিভাগে তাকে মৃত ঘোষণা করেন কর্তব্যরত চিকিৎসক।
ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে ঢামেক পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ পরিদর্শক মো. ফারুক বলেন, মরদেহ হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থানায় জানানো হয়েছে।