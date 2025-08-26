ভাঙা ছিল রেললাইন, লাল কাপড়ে ট্রেন থামালো জনতা

দ্রুত গতিতে ছুটে আসছে ট্রেন কিন্তু সেই মুহূর্তে স্থানীয়দের চোখে পড়লো রেললাইন ভাঙা। এরপর লাল কাপড়ে সংকেত দিয়ে ট্রেন থামান তারা। স্থানীদের প্রচেষ্টায় দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পায় শত শত যাত্রী।
সোমবার (২৫ আগস্ট) সন্ধ্যা ৬টার পর জয়পুরহাটের আক্কেলপুর উপজেলার জামালগঞ্জ রেলওয়ে স্টেশনের কাছে এ ঘটনা ঘটে। এতে প্রায় এক ঘণ্টা ট্রেন চলাচল বন্ধ ছিল। পরে ভাঙা রেললাইনে বস্তা গুঁজে দিয়ে ট্রেনটি পার হয়।
রেলওয়ে ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, রাজশাহী থেকে ছেড়ে আসা চিলাহাটিগামী আন্তঃনগর আপ ৭৩১ নম্বর বরেন্দ্র এক্সপ্রেস ট্রেন সন্ধ্যা ৬টার দিকে জামালগঞ্জ রেলস্টেশন-সংলগ্ন দক্ষিণ দিকে প্রবেশ করে। এর আগে স্থানীয়রা সেখানে ৭ ইঞ্চি পরিমাণ ভাঙা রেললাইন দেখতে পান। তাৎক্ষণিক লাল কাপড় উড়িয়ে চালককে সংকেত দিলে ট্রেনটি থেমে যায়। এ ঘটনায় কোনো হতাহত হয়নি। যাত্রীরা কিছুক্ষণ আতঙ্কের মধ্যে ছিলেন। পরে রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ ভাঙা লাইনে চটের বস্তা গুঁজে ট্রেনটি পার করেন। এতে এক ঘণ্টা উত্তরাঞ্চলের সঙ্গে ঢাকা ও দক্ষিণাঞ্চলের রেল যোগাযোগ বন্ধ থাকে।
প্রত্যক্ষদর্শী রাশেদুল ইসলাম বলেন, আমরা রেললাইন দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলাম। জামালগঞ্জ স্টেশনের কাছাকাছি দেখি রেললাইন ভাঙা। এরপর সবাইকে খবর দিয়ে একটি লাল কাপড়ে সংকেত দিয়ে আসতে থাকা দ্রুতগতির ট্রেনটিকে থামায়। সংকেত পেয়ে ট্রেনটি ভাঙা অংশের আগেই থামাতে সক্ষম হন চালক।
আক্কেলপুর রেলস্টেশন মাস্টার রেহেনা পারভীন বলেন, পথে জামালগঞ্জ রেলস্টেশনের উত্তর দিকে ৩০৯/০ নম্বর পিলারের কাছে প্রায় ৭ ইঞ্চি পরিমাণ রেললাইন ভাঙা দেখতে পেয়ে স্থানীয় লোকজন লাল কাপড় ওড়ান। সংকেত পেয়ে বরেন্দ্র এক্সপ্রেস ট্রেনের লোকোমাস্টার (চালক) ট্রেনটি থামান। এরপর ভাঙা রেললাইনে বস্তা গুঁজে দেওয়া হলে ট্রেনটি চলে যায়। এতে প্রায় এক ঘণ্টা ট্রেন চলাচল বন্ধ ছিল। রেললাইন সংস্কারের কাজ চলছে।