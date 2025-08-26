সেকশন

বুধবার, ২৭ আগস্ট ২০২৫, ১১ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

ভাঙা ছিল রেললাইন, লাল কাপড়ে ট্রেন থামালো জনতা

আপডেট : ২৬ আগস্ট ২০২৫, ০৯:০২
রেললাইনের ভাঙা অংশে ভিড় করেছেন স্থানীয়রা। ছবি: সংগৃহীত

দ্রুত গতিতে ছুটে আসছে ট্রেন কিন্তু সেই মুহূর্তে স্থানীয়দের চোখে পড়লো রেললাইন ভাঙা। এরপর লাল কাপড়ে সংকেত দিয়ে ট্রেন থামান তারা। স্থানীদের প্রচেষ্টায় দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পায় শত শত যাত্রী।

সোমবার (২৫ আগস্ট) সন্ধ্যা ৬টার পর জয়পুরহাটের আক্কেলপুর উপজেলার জামালগঞ্জ রেলওয়ে স্টেশনের কাছে এ ঘটনা ঘটে। এতে প্রায় এক ঘণ্টা ট্রেন চলাচল বন্ধ ছিল। পরে ভাঙা রেললাইনে বস্তা গুঁজে দিয়ে ট্রেনটি পার হয়।

রেলওয়ে ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, রাজশাহী থেকে ছেড়ে আসা চিলাহাটিগামী আন্তঃনগর আপ ৭৩১ নম্বর বরেন্দ্র এক্সপ্রেস ট্রেন সন্ধ্যা ৬টার দিকে জামালগঞ্জ রেলস্টেশন-সংলগ্ন দক্ষিণ দিকে প্রবেশ করে। এর আগে স্থানীয়রা সেখানে ৭ ইঞ্চি পরিমাণ ভাঙা রেললাইন দেখতে পান। তাৎক্ষণিক লাল কাপড় উড়িয়ে চালককে সংকেত দিলে ট্রেনটি থেমে যায়। এ ঘটনায় কোনো হতাহত হয়নি। যাত্রীরা কিছুক্ষণ আতঙ্কের মধ্যে ছিলেন। পরে রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ ভাঙা লাইনে চটের বস্তা গুঁজে ট্রেনটি পার করেন। এতে এক ঘণ্টা উত্তরাঞ্চলের সঙ্গে ঢাকা ও দক্ষিণাঞ্চলের রেল যোগাযোগ বন্ধ থাকে।

প্রত্যক্ষদর্শী রাশেদুল ইসলাম বলেন, আমরা রেললাইন দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলাম। জামালগঞ্জ স্টেশনের কাছাকাছি দেখি রেললাইন ভাঙা। এরপর সবাইকে খবর দিয়ে একটি লাল কাপড়ে সংকেত দিয়ে আসতে থাকা দ্রুতগতির ট্রেনটিকে থামায়। সংকেত পেয়ে ট্রেনটি ভাঙা অংশের আগেই থামাতে সক্ষম হন চালক।

আক্কেলপুর রেলস্টেশন মাস্টার রেহেনা পারভীন বলেন, পথে জামালগঞ্জ রেলস্টেশনের উত্তর দিকে ৩০৯/০ নম্বর পিলারের কাছে প্রায় ৭ ইঞ্চি পরিমাণ রেললাইন ভাঙা দেখতে পেয়ে স্থানীয় লোকজন লাল কাপড় ওড়ান। সংকেত পেয়ে বরেন্দ্র এক্সপ্রেস ট্রেনের লোকোমাস্টার (চালক) ট্রেনটি থামান। এরপর ভাঙা রেললাইনে বস্তা গুঁজে দেওয়া হলে ট্রেনটি চলে যায়। এতে প্রায় এক ঘণ্টা ট্রেন চলাচল বন্ধ ছিল। রেললাইন সংস্কারের কাজ চলছে।

ইত্তেফাক/এপি

বিষয়:

ট্রেন বাংলাদেশ রেলওয়ে রেলওয়ে স্টেশন জয়পুরহাট

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

রাস্তায় হাঁটুপানি, দুর্ভোগে মন্ডলপাড়ার শতাধিক মানুষ

আক্কেলপুরে হত্যা মামলার আসামি আওয়ামী লীগ নেতা গ্রেপ্তার

নাটোরে রেললাইন ভাঙা, বস্তা গুঁজে ধীরগতিতে চলছে ট্রেন

আশুগঞ্জে মহানগর এক্সপ্রেসের দুই বগির কাপলিং হুক ভেঙে ৬ বগি বিচ্ছিন্ন

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

বেধড়ক পেটানোর পর দ্বিতীয় শ্রেণির ছাত্রকে ‘চাঁদাবাজ’ আখ্যা দিলেন প্রধান শিক্ষক

রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ৬ ঘণ্টা রেলপথ অবরোধ, উত্তরবঙ্গের শিডিউল বিপর্যয়

এবার রেলপথে শিক্ষার্থীদের অবস্থান, উত্তরাঞ্চলের সঙ্গে ঢাকার ট্রেন চলাচল বন্ধ

জয়পুরহাটে ভুয়া চালানে সার উত্তোলনের চেষ্টা, ডিলারের ছেলে গ্রেপ্তার

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng