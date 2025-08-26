সেকশন

বুধবার, ২৭ আগস্ট ২০২৫, ১১ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

রুমিন ফারহানাকে কৃতজ্ঞতা জানালেন আরজে কিবরিয়া

আপডেট : ২৬ আগস্ট ২০২৫, ০৯:৫৫
ছবি: ইত্তেফাক কোলাজ

জনপ্রিয় রেডিও জকি ও ইউটিউবার মো. গোলাম কিবরিয়া সরকার (আরজে কিবরিয়া) কোভিড-১৯ এর পূর্বের একটি ঘটনার স্মৃতিচারণা করে সাবেক সংসদ সদস্য ও বিএনপি নেত্রী রুমিন ফারহানাকে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন। সোমবার (২৫ আগস্ট) রাতে নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক আইডিতে তিনি এ নিয়ে একটি পোস্ট দিয়েছেন।

পোস্টে আরজে কিবরিয়া লেখেন,‘বিএনপির রুমিন ফারহানাকে নিয়ে আজ একটা কথা পাবলিকলি বলি। কোভিডের সময়ের কিছুটা আগের সময়।  "আপন ঠিকানা" অনুষ্ঠানটির বয়স মাসছয়েক হবে। তখন সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রতিদিন ভাইরাল হচ্ছে পরিবার ফিরে পাওয়ার ঘটনাগুলো। তুমুল আলোচনা চলছে এই অনুষ্ঠান নিয়ে। এরমধ্যে হুট করে আমার ফেসবুক পেজটা হ্যাকারের কবলে পড়ে। আমি স্ট্যাটাস দিয়ে জানিয়ে দিই, আমার এই পেজ মহাবিপদে। বোধহয় আর আপন ঠিকানা নিয়ে কাজ করা হবে না।’ 

তিনি বলেন, ‘স্ট্যাটাস দেওয়ার ১০ মিনিটের মধ্যে আমাদের এফএম-এর এক ভাই আমাকে কল করে বলেন, রুমিন আপনার পেজটির ব্যাপারে হেল্প করতে বলছেন। রুমিন ফারহানা। তিনি আমার পেজটি ফিক্স করেন। এই পেজ যদি সেদিন ঠিক না হতো তাহলে হয়তো আপন ঠিকানার গতিপথ সেখানেই শেষ হয়ে যেতো। আল্লাহ ভালো জানেন। সেদিন থেকে আজ অবধি ভদ্রমহিলার সঙ্গে আমার একবারই কথা হয়েছে। তা-ও নেক্সাস টিভিতে তাকে ইন্টারভিউ করার সময়। ইচ্ছা ছিল তার কন্যাসম মাকে দেখতে যাওয়ার, আজও সময় করে উঠতে পারিনি। রুমিন আপনাকে আমার কৃতজ্ঞতাটা জানানো হয়নি। ব্যক্তিগতভাবে জানালেও পারতাম। পাবলিকলি জানালাম কারণ আপনিও আমার আপন ঠিকানার একজন যোদ্ধা।’  

তিনি আরও বলেন, ‘রাজনীতির বাইরের অসাধারণ একজন মানুষ হিসেবে আপনার প্রতি আমার শ্রদ্ধা সব সময়ই। ভালো থাকুন। খারাপ সময় কাটিয়ে উঠুন। হাসনাত আপনি-আপনারা মুখোমুখি হলে আমাদের মতো সাধারণ মানুষের ভালো লাগে না।’

ইত্তেফাক/এনটিএম

