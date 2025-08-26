রাজশাহীর মোহনপুরে সেনাবাহিনীর টহল গাড়িতে ট্রাকের ধাক্কায় ৮ সেনা সদস্য আহত হয়েছেন।
মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) ভোরে রাজশাহী-নওগাঁ মহাসড়কে বাকশিমইল গ্রামে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এতে দুটি গাড়িই সড়কের পাশে খাদে পড়ে গেছে। মোহনপুর থানার ওসি আতাউর রহমান এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
ওসি আতাউর রহমান জানান, মঙ্গলবার ভোর ৫টার দিকে মোহনপুর মডেল টাউনের পাশে সেনাবাহিনীর একটি টহল গাড়িকে পেছন থেকে ট্রাক ধাক্কা দেয়। এসময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সেনাবাহিনীর টহল গাড়ি ও ট্রাক উভয়ই পাশের খাদে পড়ে যায়। এতে গাড়িতে থাকা আট সেনা সদস্য আহত হন।
ওসি জানান, দুর্ঘটনায় পিকআপে থাকা আট সেনা সদস্য ও ট্রাকের হেলপার আহত হয়েছেন। তাদের মধ্যে দুই সেনা সদস্যের শারীরিক অবস্থা গুরুতর। আহত সবাইকে পুলিশ ও সেনাবাহিনী উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য রাজশাহী মেডিকেল কলেজ (রামেক) হাসপাতালে পাঠিয়েছে।