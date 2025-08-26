সেকশন

বুধবার, ২৭ আগস্ট ২০২৫, ১১ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

ট্রাকের ধাক্কায় সেনাবাহিনীর টহল গাড়ি খাদে, ৮ সেনা সদস্য আহত

আপডেট : ২৬ আগস্ট ২০২৫, ১৩:১৪
দুটি গাড়িই সড়কের পাশের খাদে পড়ে গেছে। ছবি: সংগৃহীত

রাজশাহীর মোহনপুরে সেনাবাহিনীর টহল গাড়িতে ট্রাকের ধাক্কায় ৮ সেনা সদস্য আহত হয়েছেন।

মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) ভোরে রাজশাহী-নওগাঁ মহাসড়কে বাকশিমইল গ্রামে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এতে দুটি গাড়িই সড়কের পাশে খাদে পড়ে গেছে। মোহনপুর থানার ওসি আতাউর রহমান এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

ওসি আতাউর রহমান জানান, মঙ্গলবার ভোর ৫টার দিকে মোহনপুর মডেল টাউনের পাশে সেনাবাহিনীর একটি টহল গাড়িকে পেছন থেকে ট্রাক ধাক্কা দেয়। এসময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সেনাবাহিনীর টহল গাড়ি ও ট্রাক উভয়ই পাশের খাদে পড়ে যায়। এতে গাড়িতে থাকা আট সেনা সদস্য আহত হন। 

ওসি জানান, দুর্ঘটনায় পিকআপে থাকা আট সেনা সদস্য ও ট্রাকের হেলপার আহত হয়েছেন। তাদের মধ্যে দুই সেনা সদস্যের শারীরিক অবস্থা গুরুতর। আহত সবাইকে পুলিশ ও সেনাবাহিনী উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য রাজশাহী মেডিকেল কলেজ (রামেক) হাসপাতালে পাঠিয়েছে।

ইত্তেফাক/এপি

বিষয়:

সড়ক দুর্ঘটনা রাজশাহী বাংলাদেশ সেনাবাহিনী

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

রামেক হাসপাতালে রাজশাহী কারাগারের কয়েদির মৃত্যু

নামাজ শেষে বেরিয়ে জামায়াত নেতার প্রাণ গেল সড়ক দুর্ঘটনায়

খুলনায় ইজিবাইকে মিনিট্রাকের ধাক্কা, নিহত ৪

ক্যাবল চুরির পর অন্ধকার সেতু, উদ্বোধনের ৫ দিনে ফের দুর্ঘটনা

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

ডিবির সাবেক এসআই মাহবুবকে গণপিটুনি দিয়ে পুলিশে সোপর্দ

নাটোরে বাস ও ভ্যানের মুখোমুখি সংঘর্ষ, নিহত ২

গোপালগঞ্জে যাত্রীবাহী বাস খাদে পড়ে আহত ২০

উদ্বোধনের পরদিনই ক্যাবল চুরি হওয়া সেই সেতুতে এবার দুর্ঘটনা, নিহত ১

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng