বুধবার, ২৭ আগস্ট ২০২৫, ১১ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

চায়নার ওপর নতুন করে ২০০ শতাংশ শুল্ক আরোপের হুমকি ট্রাম্পের

আপডেট : ২৬ আগস্ট ২০২৫, ১৩:১১
যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ছবি: আলজাজিরা

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প আবারও চীনের ওপর কঠোর শুল্ক আরোপের হুমকি দিয়েছেন। চলমান বাণিজ্য বিরোধের প্রেক্ষাপটে তিনি সতর্ক করে বলেন, চীন যদি যুক্তরাষ্ট্রকে পর্যাপ্ত পরিমাণ চুম্বক (ম্যাগনেট) সরবরাহ না করে, তবে তাদের ওপর ২০০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করা হবে। খবর আল জাজিরার।

সোমবার (২৫ আগস্ট) সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে ট্রাম্প এ মন্তব্য করেন। এর আগে চীন তাদের রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ তালিকায় রেয়ার আর্থ ও চুম্বক যুক্ত করে। যুক্তরাষ্ট্রের শুল্ক বৃদ্ধির জবাব হিসেবেই চীন এই পদক্ষেপ নেয়। উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, বৈশ্বিক চুম্বক বাজারের প্রায় ৯০ শতাংশ নিয়ন্ত্রণে রয়েছে চীনের। সেমিকন্ডাক্টর চিপসহ বহু কৌশলগত পণ্যের জন্য এই চুম্বক অপরিহার্য।

ট্রাম্পের এই বক্তব্যের অল্প আগে যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ সেমিকন্ডাক্টর নির্মাতা প্রতিষ্ঠান ইন্টেলের ১০ শতাংশ শেয়ার কিনে নেওয়ার ঘোষণা দেয়। ইন্টেল তাদের উৎপাদন প্রক্রিয়ায় ব্যাপকভাবে রেয়ার আর্থের ওপর নির্ভরশীল।

অন্যদিকে, চীনের জেনারেল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অব কাস্টমসের তথ্য বলছে, জুলাই মাসে দেশটির রেয়ার আর্থ খনিজ রপ্তানি উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে। জুনের তুলনায় জুলাইয়ে রপ্তানি বেড়েছে ৪ হাজার ৭০০ টনেরও বেশি।

বিশ্বের দুই বৃহত্তম অর্থনীতির মধ্যে শুল্ক সংকট কিছুটা শিথিল হওয়ার ইঙ্গিত মিলেছিল চলতি মাসের শুরুতে। সে সময় প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প একটি নির্বাহী আদেশে সই করে চীনা পণ্যের ওপর শুল্ক কার্যকরের সময়সীমা আরও ৯০ দিন বাড়ান, যাতে আলোচনার সুযোগ তৈরি হয়। এই আদেশ না হলে শুল্ক বেড়ে দাঁড়ায় ১৪৫ শতাংশে। এর আগে, গত মে মাসে উভয় দেশ ৩০ শতাংশ মার্কিন শুল্কে সমঝোতায় পৌঁছেছিল, যেখানে হার ১২৫ শতাংশ থেকে নামিয়ে আনা হয়েছিল ১০ শতাংশে।

ইত্তেফাক/টিএইচ

বিষয়:

যুক্তরাষ্ট্র ইউরোপ এশিয়া চীন বিশ্ব সংবাদ শুল্ক

সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
