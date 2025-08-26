সেকশন

বকেয়া বেতনের দাবিতে পোশাকশ্রমিকদের সড়ক অবরোধ, বনানীতে তীব্র যানজট

আপডেট : ২৬ আগস্ট ২০২৫, ১৩:০৯
ঢাকার বনানীতে বকেয়া বেতন পরিশোধের দাবিতে সড়ক অবরোধ করেছেন গার্মেন্টসের শ্রমিকরা। এতে মহাখালী থেকে বনানী পর্যন্ত যান চলাচলে মারাত্মক জট তৈরি হয়।

মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) সকাল সাড়ে দশটার দিকে শ্রমিকরা চেয়ারম্যান বাড়ি এলাকার সড়কে অবস্থান নেন।

জানা যায়, মাসুদ অ্যাপারেলস গার্মেন্টসের কর্মীরা বকেয়া বেতনের দাবিতে সড়ক অবরোধের ফলে মহাখালী থেকে বনানী পর্যন্ত তীব্র যানজট দেখা গেছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করছে পুলিশ। 

বনানী থানার ওসি মেহেদী হাসান বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, শ্রমিকরা বকেয়া বেতন পরিশোধের দাবিতে সড়ক আটকে দিলে আউটগোয়িং যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। এ সময় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে পুলিশ মোতায়েন করা হয়।

শ্রমিকদের এ অবস্থানের কারণে মহাখালী থেকে বনানীমুখী রুটে যানজট দেখা দিলেও উত্তরা থেকে আসা গাড়ি স্বাভাবিকভাবে চলাচল করছে বলে জানায় ট্রাফিক বিভাগ।

