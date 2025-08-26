সেকশন

বুধবার, ২৭ আগস্ট ২০২৫, ১১ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে দুদকের অভিযানে চাঞ্চল্যকর অনিয়মের চিত্র

আপডেট : ২৬ আগস্ট ২০২৫, ১৩:৫২

গাজীপুরের কালীগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) এক দিনের অভিযানে ভয়াবহ অনিয়ম ও অব্যবস্থাপনার চিত্র উঠে এসেছে।

সোমবার (২৫ আগস্ট) সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে অভিযান পরিচালনা করে দুদকের গাজীপুর জেলা কার্যালয়ের একটি চার সদস্যের বিশেষ দল। অভিযানটির নেতৃত্ব দেন সহকারী পরিচালক মো. এনামুল হক।

অভিযান শেষে স্থানীয় সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন সহকারী পরিচালক এনামুল হক। তিনি জানান, সকাল ৯টা থেকে প্রায় দুই ঘণ্টা ছদ্মবেশে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করি। এ সময় বেশ কয়েকটি সুনির্দিষ্ট অভিযোগের সত্যতা পাওয়া গেছে। যেমন, জরুরি বিভাগে দায়িত্বপ্রাপ্ত কিছু সহকারী রোগীদের ব্যান্ডেজ বা ওষুধ দেওয়ার পর জোর করে ৫০-১০০ টাকা নিচ্ছেন।

তিনি আরও বলেন, সরকার নির্ধারিত ৩ টাকার পরিবর্তে রোগীদের কাছ থেকে ৫ টাকা করে টিকিটের মূল্য আদায় করা হচ্ছে। হাসপাতালের আল্ট্রাসোনোগ্রাম ও এক্স-রে মেশিন দীর্ঘদিন ধরে অকেজো পড়ে রয়েছে। ফলে রোগীদের উচ্চমূল্যে বাইরের ক্লিনিকে সেবা নিতে হচ্ছে। রোগীদের খাবারের মান খুবই নিম্নমানের এবং পরিমাণেও কম। রান্নাঘর এবং হাসপাতালের পরিবেশ অস্বাস্থ্যকর ও অপরিচ্ছন্ন। স্টোরে মজুত থাকা মালামালের হিসাবের সঙ্গে বাস্তবতার কোনো মিল পাওয়া যায়নি। কর্মকর্তারা নিয়মিত দেরিতে অফিসে আসেন, এতে রোগীরা সঠিক সময়ে চিকিৎসা সেবা পাচ্ছেন না।

দুদক কর্মকর্তা আরও জানান, এই অনিয়মের বিষয়গুলো লিখিতভাবে কমিশনের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হবে। পরবর্তীতে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। জনগণের অর্থ ও সেবার স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে দুদকের এই অভিযান অব্যাহত থাকবে।

এ বিষয়ে কালীগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. রেজওয়ানা রশিদ বলেন, আমি প্রত্যেককে দায়িত্ব ভাগ করে দিয়েছিলাম। কিন্তু সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীরা তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেননি। এখন তাদের ব্যর্থতার দায়ভার আমাকে নিতে হচ্ছে।

ইত্তেফাক/এএইচপি

বিষয়:

সারাদেশ গাজীপুর

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

রামেক হাসপাতালে রাজশাহী কারাগারের কয়েদির মৃত্যু

রোহিঙ্গাদের জীবনাচার দেখলেন বিশ্ব প্রতিনিধিগণ, টেকসই সমাধানের আশা

যৌতুক মামলায় স্বামী ‘খালাস পাওয়ায়’ আদালত ভবনে দুজনকে কোপালেন স্ত্রী

রংপুর প্রেসক্লাবে প্রশাসকের মাধ্যমে অবৈধ ভাবে সদস্য অন্তর্ভুক্তিতে নিষেধাজ্ঞার রায় বহাল

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

ভোলার তজুমদ্দিনে ৫০ শয্যার হাসপাতালে নার্স দিয়ে চলছে ডাক্তারের কাজ

বিকট শব্দে কেঁপে উঠলো সিদ্ধিরগঞ্জ, ড্রেনে গ্যাস বিস্ফোরণে আহত ৫

চুয়াডাঙ্গায় পিতা-পুত্রকে কুপিয়ে হত্যা, আটক ২

দুমকিতে বেওয়ারিশ কুকুরের আতঙ্কে শিক্ষার্থীরা, হাসপাতালে নেই ভ্যাকসিন

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng