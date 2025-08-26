সেকশন

বুধবার, ২৭ আগস্ট ২০২৫, ১১ ভাদ্র ১৪৩২
নাফ নদী থেকে আরও ১১ জেলেকে ধরে নিয়ে গেছে আরাকান আর্মি

কক্সবাজারের টেকনাফের নাফ নদী থেকে আবারও আরাকান আর্মি ট্রলারসহ ১১ জেলেকে আটক করে নিয়ে গেছে। এদের মধ্যে ৫ জন বাংলাদেশি বাকি ৬ জন রোহিঙ্গা জেলে বলে জানা গেছে।

মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) দুপুরের দিকে টেকনাফ নাইক্ষ্যংদিয়া মিয়ানমার অংশ থেকে তাদের আটক করা হয়েছে। বিষয়টি নিশ্চিত করেন শাহ পরীর দ্বীপ জেটি ঘাটে বোট মালিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক সুলতান মাঝি।

তিনি বলেন, স্থানীয় জেলেদের মাধ্যমে জেনেছি মঙ্গলবার সাগর থেকে মাছ ধরে নৌঘাটে ফেরার পথে আরাকান আর্মি সদস্যরা স্পিডবোট যোগে এসে অস্ত্রের মুখে ট্রলারসহ ১১ জেলেকে আটক করে তাদের ক্যাম্পে নিয়ে যায়। তাদের মধ্যে ৫ জন বাংলাদেশি জেলে বাকি ৬ জন রোহিঙ্গা জেলে বলে জানা গেছে।

এর আগে, আমার মালিকানাধীন একটি ট্রলারসহ ১২ জেলেকে আরাকান আর্মি আটক করে নিয়ে যাওয়ার পর থেকে এখনও তাদেরকে ছেড়ে দেয়নি।

তিনি আরও বলেন, নাফ নদী বা সাগরে বার বার আরাকান আর্মির কারণে জেলেরা ভয় ও আতঙ্কে থাকেন।

টেকনাফ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ( ইউএনও) শেখ এহেসান উদ্দিন বলেন, মঙ্গলবার দুপুরের দিকে জেনেছি আবারও আরাকান আর্মির হাতে ১১ জেলে আটক হয়েছে। নাইক্ষ্যংদিয়া অংশে যে সমস্যা হচ্ছে সে বিষয় নিয়ে আইনশৃঙ্খলা সভায় কথা হয়েছে। তবে জেলেদেরকে মাছ ধরার সময় সর্তক থাকতে হবে, জেলেরা যেন কোনো মতে মিয়ানমার সীমান্তে অনুপ্রবেশ না করে।

উল্লেখ্য, এর আগে গত এক সপ্তাহে ৩৮ জন জেলে আরাকান আর্মির হাতে আটক হওয়ার পর থেকে এখনো তারা ছাড়া পায়নি।

