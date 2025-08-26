সেকশন

বুধবার, ২৭ আগস্ট ২০২৫, ১১ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

ইসরায়েলের বিরুদ্ধে ইইউর পদক্ষেপ বিলম্বিত: আয়ারল্যান্ডের শীর্ষ কূটনীতিক

আপডেট : ২৬ আগস্ট ২০২৫, ১৭:৪৮
ছবি: সংগৃহীত

গাজা দুর্ভিক্ষের জন্য ইসরায়েলের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন আয়ারল্যান্ডের উপ-প্রধানমন্ত্রী এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী সাইমন হ্যারিস।

আরটিই নিউজের একটি প্রতিবেদন অনুযায়ী, গাজায়  অমানবিক পরিস্থিতির ওপর পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য ইইউকে আহ্বান জানিয়েছেন সাবেক দুই শতাধিক  ইউরোপীয় রাষ্ট্রদূত এবং কর্মকর্তারা। হ্যারিস এ পদক্ষেপকে গুরুত্বপূর্ণ ও নজিরবিহীন হস্তক্ষেপ হিসাবে বর্ণনা করেছেন। দুর্ভিক্ষের পটভূমিতে যদি আমরা এখনই সম্মিলিত পদক্ষেপ না নিই, তাহলে কখন নেব?'তিনি মনে করেন ইইউর সম্মিলিত পদক্ষেপ একটি শক্তিশালী পরিবর্তন আনতে পারে।’

হ্যারিস আরও জানান, ইইউ একসাথে কাজ করতে ব্যর্থ হলে কিছু সদস্য রাষ্ট্র পৃথকভাবে উদ্যোগ নিলেও তা তুলনামূলক কম কার্যকর হবে এবং সম্মিলিত উদ্যোগে অক্ষমতার প্রতিফলন ঘটাবে।

আগামী সপ্তাহে কোপেনহেগেনে ইইউর পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের বৈঠকে তিনি এ বিষয়টি জোরালোভাবে উত্থাপন করবেন বলে আশা প্রকাশ করেছেন।

ইত্তেফাক/কেএইচ

বিষয়:

বিশ্ব সংবাদ

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

জামিন পেলেন শ্রীলঙ্কার সাবেক প্রেসিডেন্ট রনিল বিক্রমাসিংহ

রয়টার্স ছাড়লেন আলোকচিত্রী ভ্যালেরি জিঙ্ক, গাজায় সাংবাদিক হত্যায় ‘বৈধতা’ দেয়ার অভিযোগ

অস্ট্রেলিয়ায় নিযুক্ত রাষ্ট্রদূতকে বহিষ্কার: ইরানের কঠোর হুঁশিয়ারি 

গাজার জন্য প্রস্তাবিত শান্তি চুক্তিতে আগ্রহী নয় ইসরায়েল: কাতার

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

ট্রাম্পের শুল্কে ভারতীয় রপ্তানি খাত চাপে

নিজস্ব প্রযুক্তিতে ভারতীয় নৌবাহিনীতে নতুন দুই যুদ্ধ জাহাজ

ট্রাম্পে আস্থা কমছে: পারমাণবিক অস্ত্র ভাবনায় জাপান-দ. কোরিয়া

ইসরায়েলের জাতিসংঘ সদস্যপদ স্থগিতের চেষ্টা করবে ইসলামিক দেশগুলো

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng