ইসরায়েলের বিরুদ্ধে ইইউর পদক্ষেপ বিলম্বিত: আয়ারল্যান্ডের শীর্ষ কূটনীতিক

গাজা দুর্ভিক্ষের জন্য ইসরায়েলের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন আয়ারল্যান্ডের উপ-প্রধানমন্ত্রী এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী সাইমন হ্যারিস।
আরটিই নিউজের একটি প্রতিবেদন অনুযায়ী, গাজায় অমানবিক পরিস্থিতির ওপর পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য ইইউকে আহ্বান জানিয়েছেন সাবেক দুই শতাধিক ইউরোপীয় রাষ্ট্রদূত এবং কর্মকর্তারা। হ্যারিস এ পদক্ষেপকে গুরুত্বপূর্ণ ও নজিরবিহীন হস্তক্ষেপ হিসাবে বর্ণনা করেছেন। দুর্ভিক্ষের পটভূমিতে যদি আমরা এখনই সম্মিলিত পদক্ষেপ না নিই, তাহলে কখন নেব?'তিনি মনে করেন ইইউর সম্মিলিত পদক্ষেপ একটি শক্তিশালী পরিবর্তন আনতে পারে।’
হ্যারিস আরও জানান, ইইউ একসাথে কাজ করতে ব্যর্থ হলে কিছু সদস্য রাষ্ট্র পৃথকভাবে উদ্যোগ নিলেও তা তুলনামূলক কম কার্যকর হবে এবং সম্মিলিত উদ্যোগে অক্ষমতার প্রতিফলন ঘটাবে।
আগামী সপ্তাহে কোপেনহেগেনে ইইউর পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের বৈঠকে তিনি এ বিষয়টি জোরালোভাবে উত্থাপন করবেন বলে আশা প্রকাশ করেছেন।