চুয়াডাঙ্গায় পিতা-পুত্রকে কুপিয়ে হত্যা, আটক ২

আপডেট : ২৬ আগস্ট ২০২৫, ১৮:০৩

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার আলুকদিয়া ইউনিয়নে জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধের জেরে প্রতিপক্ষের হামলায় তৈয়ব আলী (৪৫) ও তার ছেলে মিরাজ হোসেন (১৬)কে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে। 

মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) বেলা সাড়ে ১১টার দিকে গুলশানপাড়া এলাকার মাঠে এ ঘটনা ঘটে।

ঘটনার পরপরই স্থানীয়রা দুই অভিযুক্ত রাজিব হোসেন ওরফে ‘গোল্ডেন রাজু’ (৩০) এবং তার সহযোগী হাসান আলী ওরফে বাবুকে (৪৫) আটক করে পুলিশে সোপর্দ করেছে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, নিহত তৈয়ব ও তার ছেলে মিরাজ নিজ জমিতে পাট শুকাচ্ছিলেন। এ সময় রাজু ও বাবু এসে জমি থেকে সরতে বললে কথা-কাটাকাটি শুরু হয়। একপর্যায়ে লাঠি ও ধারালো অস্ত্র নিয়ে তারা দু’জনের ওপর হামলা চালায়। মিরাজ ঘটনাস্থলে গুরুতর আহত হয় এবং চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নিলে তাকে মৃত ঘোষণা করা হয়। আশঙ্কাজনক অবস্থায় ঢাকায় নেওয়ার প্রস্তুতির সময় বিকেল ৩টার দিকে তার বাবাও মারা যান।

চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক ডা. শাপলা খাতুন জানান, তৈয়ব আলীর শরীরের বিভিন্ন স্থানে ধারালো অস্ত্রের আঘাত ছিল, এবং অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে তার মৃত্যু হয়।

এলাকাবাসী অভিযোগ করেছেন, অভিযুক্ত রাজু মালয়েশিয়া ফেরত এবং দেশে ফিরে মামাতো ভাই বাবুকে সঙ্গে নিয়ে এলাকায় জমি দখল ও চাঁদাবাজির মতো অপরাধে জড়িয়ে পড়ে। তারা দীর্ঘদিন ধরে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছিল। স্থানীয়দের ভাষ্য মতে, ভয়ে কেউ মুখ খুলতে সাহস করতেন না।

চুয়াডাঙ্গা সদর থানার অফিসার ইনচার্জ খালেদুর রহমান বলেন, জমি সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে দুথপক্ষের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এতে তৈয়ব আলী ও তার ছেলে মিরাজ নামের দুথজন ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে। খবর পেয়ে আমরা ঘটনাস্থলে যায় এবং হত্যার সাথে জড়িত রাজু ও বাবুকে আটক করা হয়। তাদেরকে সদর হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে থানা হেফাজতে নেয়া হয়েছে। খুনের কাজে ব্যবহৃত ধারালো অস্ত্র আলামত হিসেবে জব্দ করা হয়েছে। পরবর্তী আইনগত বিষয়টি প্রক্রিয়াধিন। 

