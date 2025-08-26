সেকশন

বুধবার, ২৭ আগস্ট ২০২৫, ১১ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

বিকট শব্দে কেঁপে উঠলো সিদ্ধিরগঞ্জ, ড্রেনে গ্যাস বিস্ফোরণে আহত ৫

আপডেট : ২৬ আগস্ট ২০২৫, ১৮:৩৯

নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জ থানাধীন পাইনাদী সিআইখোলা বউবাজার এলাকায় ড্রেনে জমে থাকা গ্যাস হঠাৎ বিকট শব্দে বিস্ফোরিত হয়েছে। মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) দুপুরে এ ঘটনা ঘটে। 

বিস্ফোরণে নারী-পুরুষসহ অন্তত পাঁচজন আহত হয়েছেন। বিস্ফোরণে এলাকার প্রায় ৪০০ ফুট ড্রেনের স্ল্যাব ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে পুরো এলাকায়।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, বিস্ফোরণের সময় ড্রেনের স্ল্যাব অনেক অংশে তিন ফুট পর্যন্ত উপরে উঠে যায়। এ সময় ড্রেন থেকে ধোঁয়া বের হতে দেখা যায় এবং আশপাশের ভবন কেঁপে ওঠে।

আহতদের মধ্যে নূর ইসলাম (৫৫) নামে একজনের নাম পাওয়া গেছে। এছাড়াও দুই নারীসহ আরও তিনজন আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে, তবে তাদের পরিচয় তাৎক্ষণিকভাবে নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

স্থানীয় দোকানদার আবুল কাশেম বলেন, আমি আমার দোকানে দুইজন ক্রেতার সঙ্গে বসা ছিলাম। হঠাৎ বিকট শব্দে ড্রেনের ঢাকনা (স্ল্যাব) তিন ফুট ওপরে উঠে যায়। পুরো ভবন কেঁপে ওঠে, আমরা ভেবেছিলাম ভূমিকম্প হচ্ছে। পরে বুঝতে পারি বিস্ফোরণ হয়েছে।

স্থানীয় বাসিন্দা মোবারক হোসেন অভিযোগ করে বলেন, এখানকার ড্রেনগুলো অনেক বছর ধরে পরিষ্কার করা হয়নি। ফাঁকা গুলো ময়লা-আবর্জনায় বন্ধ হয়ে গেছে। এজন্য গ্যাস বের হতে পারেনি, ফলে বিস্ফোরণ হয়েছে।

ঘটনার পরপরই পুলিশ ও নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশনের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন।

সিটি করপোরেশনের পরিচ্ছন্নতা তদারক কর্মকর্তা ইব্রাহিম মিয়া বলেন, ধারণা করা হচ্ছে ময়লা-আবর্জনা থেকে গ্যাস সৃষ্টি হয়ে তা ড্রেনের ভেতরে জমে ছিল। জমে থাকা সেই গ্যাসই বিস্ফোরিত হয়ে থাকতে পারে। তবে আমাদের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা বিষয়টি ভালো বলতে পারবেন। 

নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশনের পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তা বাবুল শ্যামল পাল বলেন, বিস্ফোরণের খবর পাওয়া মাত্রই আমাদের লোকজনকে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। 

