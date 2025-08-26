সাবেক বনমন্ত্রী ও প্রধান বন সংরক্ষকের দুর্নীতি অনুসন্ধানে দুদক

বিভিন্ন দুর্নীতির মাধ্যমে অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সাবেক মন্ত্রী মো. শাহাব উদ্দিন, তার ছেলে জাকির হোসেন জুমন ও প্রধান বন সংরক্ষক আমির হোসেনসহ অন্যান্যদের বিরুদ্ধে অনুসন্ধান শুরু করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।
মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) রাজধানীর সেগুনবাগিচায় দুদকের প্রধান কার্যালয়ে আয়োজিত এক ব্রিফিংয়ে সংস্থাটির মহাপরিচালক মো. আক্তার হোসেন এসব তথ্য জানান।
আক্তার হোসেন বলেন, সাবেক বনমন্ত্রী মো. শাহাব উদ্দিন, তার ছেলে জাকির হোসেন জুমন ও প্রধান বন সংরক্ষক আমির হোসেনসহ অন্যান্যদের বিরুদ্ধে পোস্টিং বাণিজ্য, সিন্ডিকেটেসহ বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতির মাধ্যমে সরকারি অর্থ আত্মসাৎপূর্বক অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগ রয়েছে।
অভিযোগ অনুসন্ধানে কমিশন একটি টিম গঠন করেছে। অনুসন্ধান টিম প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন দপ্তরে চিঠি দিয়েছে। সেসব দপ্তর থেকে প্রাপ্ত তথ্য পর্যালোচনার পর টিম কমিশনের কাছে অনুসন্ধান প্রতিবেদন দাখিল করবে।
দুদক সূত্র জানায়, দুদকের উপপরিচালক মো. আলমগীর হোসেন ও সহকারী পরিচালক মো. নাজমুল ইসলামের সমন্বয়ে গঠিত টিম অভিযোগটি অনুসন্ধান করছেন। অভিযোগ অনুসন্ধানে এরইমধ্যে বিভিন্ন দপ্তরে তথ্য চেয়ে চিঠি দেওয়া হয়েছে। গত ২৪ আগস্ট পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর তথ্য চেয়ে চিঠি দেওয়া হয়েছে।
চিঠিতে প্রধান বন সংরক্ষকসহ বেশ কয়েকজন কর্মকর্তার চাকরির সময়ে রেঞ্জ, পোস্টিং, পদায়নের অফিস আদেশের কপি এবং বিভিন্ন কার্যালয়ে দুই বছরের অধিক সময় ধরে কর্মরত কর্মকর্তাদের নাম, পদবি, মোবাইল নম্বর, স্থায়ী ঠিকানা চাওয়া হয়েছে। এছাড়া বদলি বাণিজ্য সংক্রান্ত বিভাগীয় তদন্ত হয়ে থাকলে তার সত্যায়িত কপিও চাওয়া হয়েছে।