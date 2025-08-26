সেকশন

বুধবার, ২৭ আগস্ট ২০২৫, ১১ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

সচিব হলেন নাজনীন কাউসার চৌধুরী

আপডেট : ২৬ আগস্ট ২০২৫, ২১:২১
ড. নাজনীন কাউসার চৌধুরী। ছবি: সংগৃহীত

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ডব্লিউটিও অনুবিভাগের অতিরিক্ত সচিব ড. নাজনীন কাউসার চৌধুরী সচিব পদে পদোন্নতি পেয়েছেন। পদোন্নতির পর তাকে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (এনএসডিএ) নির্বাহী চেয়ারম্যান পদে পদায়ন করা হয়েছে। এনএসডিএর নির্বাহী চেয়ারম্যানের পদটি সচিব পদমর্যাদার পদ। 

মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়। 

নাজনীন কাউসার চৌধুরী বিসিএস প্রশাসন ক্যাডারের ১৫তম ব্যাচের কর্মকর্তা। 

এর আগে এনএসডিএর নির্বাহী চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন রেহানা পারভীন। গত ১৮ আগস্ট তিনি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগে সচিব হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন।

ইত্তেফাক/এমএস

বিষয়:

সচিব

