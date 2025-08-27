সেকশন

টাকা ফেরত চাওয়ায় স্বামীর ঘুষিতে স্ত্রীর মৃত্যু, পালিয়েছে মাসুদ

সোনাডাঙ্গা মডেল থানা। ছবি: সংগৃহীত

খুলনায় পারিবারিক কলহের জেরে স্বামীর নির্যাতনে চাঁদনী আক্তার এক গৃহবধূর মৃত্যুর অভিযোগ উঠেছে।

মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) রাত সাড়ে ৮টার দিকে নগরীর বয়রা ইসলামিয়া কলেজ এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনার পর থেকে মাসুদ পলাতক রয়েছে।

পুলিশ জানায়, টাকা-পয়সা নিয়ে ঝগড়ার একপর্যায়ে স্বামী মাসুদের ঘুষিতে অচেতন হয়ে পড়েন চাঁদনী আক্তার। পরে স্বজনরা তাকে খুলনা মেডিকেলে কলেজ হাসপাতালে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। ঘটনার পর থেকেই স্বামী মাসুদ পলাতক।

চাঁদনীর ছোট ভাই হৃদয় অভিযোগ করে বলেন, দুলাভাই আমার কাছ থেকে ২০০ টাকা ধার নিয়েছিল। টাকা চাইলে এ নিয়ে বোনের সঙ্গে তার স্বামীর তর্ক হয়। একপর্যায়ে মাসুদ বোনকে মারধর করেন। পরে চাঁদনী অজ্ঞান হয়ে পড়লে পরিবারের পক্ষ থেকে প্রথমে বিষয়টি গোপন করার চেষ্টা করা হয়। পরে এক দেড় ঘণ্টা পর চাঁদনীকে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

সোনাডাঙ্গা মডেল থানার ওসি শফিকুল ইসলাম জানান, কয়েক দিন আগে হৃদয়ের কাছ থেকে কিছু টাকা ধার নিয়েছিল মাসুদ। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় সেই টাকা চাইতে হৃদয় তাদের বাসায় গেলে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া বাঁধে। একপর্যায়ে মাসুদ চাঁদনীকে চোয়ালে আঘাত করলে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। হাসপাতালে নেওয়ার পর চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য খুলনা মেডিকেলে কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। অভিযুক্তকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।

