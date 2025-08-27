সেকশন

বৃহস্পতিবার, ২৮ আগস্ট ২০২৫, ১২ ভাদ্র ১৪৩২
ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ট্রাকচাপায় প্রাণ গেল ব্যাংক কর্মকর্তার

আপডেট : ২৭ আগস্ট ২০২৫, ০৯:০৫
নিহত রাসেল। ছবি: সংগৃহীত

ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর উপজেলায় এলাকায় ট্রাকচাপায় নাহিদ রেজা রাসেল (৩৫) নামের এক ব্যাংক কর্মকর্তা নিহত হয়েছেন।

মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) রাতে উপজেলার রামরাইল এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত রাসেল আশুগঞ্জ বাজার সংলগ্ন এলাকার আব্দুল মোতালিবের ছেলে। তিনি শহরের ডাচ বাংলা ব্যাংকে কর্মরত ছিলেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মঙ্গলবার রাতে রামরাইল এলাকায় একটি পাম্পে মোটরসাইকেলে তেল ভর্তি করে মহাসড়কে উঠার সময় একটি দ্রুতগামী ট্রাক তাকে চাপা দিলে তিনি গুরুতর আহত হন। পরে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়ার পথে তিনি মারা যান।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর থানা ওসি মোজাফফর হোসেন জানান, মোটরসাইকেলটি দুটি সিএনজি অটোরিকশার সঙ্গে ধাক্কা লেগে ট্রাকের নিচে চলে যায় ওই ব্যাংক কর্মকর্তা। পরে তাকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর হাসপাতালে আনা হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

