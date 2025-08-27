সেকশন

বৃহস্পতিবার, ২৮ আগস্ট ২০২৫, ১২ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

আশুলিয়ায় শিশু ধর্ষণের অভিযোগে বৃদ্ধ গ্রেপ্তার

আপডেট : ২৭ আগস্ট ২০২৫, ১০:২৩
আটক আব্দুস সামাদ । ছবি: সংগৃহীত

সাভারের আশুলিয়ায় সাড়ে তিন বছরের শিশুকে ধর্ষণের অভিযোগে এক বৃদ্ধকে আটক করে পুলিশে দিয়েছে স্থানীয় জনতা। পরে পুলিশ তাকে আটক করে থানায় নিয়ে যায়। মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) সন্ধ্যায় আশুলিয়ার বগাবাড়ী বাজার এলাকায় একটি বাড়ি থেকে ওই বৃদ্ধকে আটক করা হয়।

আটক হওয়া আব্দুস সামাদ (৭৩) নাটোর জেলার নলডাঙ্গা থানার ঠাকুর লক্ষীকোল এলাকার মৃত হামেদ আলীর ছেলে। তিনি আশুলিয়ার বগাবাড়ি এলাকায় ভাড়া বাসায় থাকতেন বলে জানা যায়।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গত রোববার সন্ধ্যার পরে ভুক্তভোগী শিশুসহ আরও ২/৩ জন শিশু ওই বৃদ্ধের বাসায় যায়। কিছু্ক্ষণ পর বাকি শিশুরা ওই বাসা থেকে চলে আসলেও ভুক্তভোগী শিশুটি বৃ্দ্ধের বাসায় কিছু সময় ছিল। পরে অভিযুক্ত বৃদ্ধ নিজে শিশুটিকে নিয়ে তার মায়ের কাছে পৌঁছে দেয়। এসময় শিশুর মা তার মেয়ের কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করেন এবং ধর্ষণের বিষয়টি বুঝতে পারেন। পরে অভিযুক্ত বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলে তিনি কৌশলে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। 

এদিকে স্থানীয় বাড়িওয়ালা বিষয়টি ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করলেও সোমবার রাতে মীমাংসা নামে আলোচনার চেষ্টা হয়। তবে সমাধান না হওয়ায় মঙ্গলবার বিষয়টি ছড়িয়ে পড়ে। পরে ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী বৃদ্ধকে আটক করে পুলিশের কাছে সোপর্দ করে

আশুলিয়া থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) আব্দুল হান্নান জানান, শিশু ধর্ষণের অভিযোগে এক বৃদ্ধকে আটক করে থানায় আনা হয়েছে। এ ঘটনায় পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

ইত্তেফাক/এনটিএম

বিষয়:

রাজধানী সাভার শিশু ধর্ষণ গ্রেপ্তার

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

পুলিশের এএসআই স্বামীর বিরুদ্ধে অনৈতিক সম্পর্কের অভিযোগ স্ত্রীর

দুঃখপ্রকাশ করলেন ডিএমপি কমিশনার, তদন্ত কমিটি গঠনের ঘোষণা

৪ মাস শূন্য থাকার পর ডিএমপিতে নতুন ডিবিপ্রধান

মিরপুরে চীনা নাগরিকের ওয়ালেট চুরি: ৩০০ ডলারসহ যুবক গ্রেপ্তার

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

জেনেভা ক্যাম্পে সেনাবাহিনীর অভিযান, অস্ত্র-মাদক উদ্ধারসহ আটক ১১

প্রকৌশল শিক্ষার্থীদের সঙ্গে পুলিশের ধস্তাধস্তি, সাউন্ড গ্রেনেড নিক্ষেপ

বুয়েটের শিক্ষার্থীদের ‘লং মার্চ টু ঢাকা’ কর্মসূচি ঘোষণা

মাইলস্টোনকে আর্থিক জরিমানাসহ নিহতদের পরিবারের ৯ দাবি

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng