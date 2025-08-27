সেকশন

বৃহস্পতিবার, ২৮ আগস্ট ২০২৫, ১২ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশের সময় ৮ বাংলাদেশি আটক

আপডেট : ২৭ আগস্ট ২০২৫, ১১:৩২
ছবি: সংগৃহীত

ঝিনাইদহের মহেশপুর সীমান্ত দিয়ে ভারতে অনুপ্রবেশের সময় আটজন বাংলাদেশি নাগরিককে আটক করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় মহেশপুর ৫৮ বিজিবি ব্যাটালিয়নের সহকারী পরিচালক মুন্সি ইমদাদুর রহমানের পাঠানো প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য নিশ্চিত করা হয়েছে।

আটক হওয়া দুই পুরুষ হলেন- ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলার বাদুরগাছা গ্রামের বিশ্বনাথ সরকারের ছেলে শান্ত সরকার (২১) ও মাদারীপুর জেলার রাজৈর উপজেলার পুকুরিয়া গ্রামের দশরথ হালদারের ছেলে সুবল হালদার (৬৮)। তবে নারীদের পরিচয় জানা যায়নি।

বিজ্ঞপ্তিতে বিজিবি জানায়, মহেশপুর ৫৮ বিজিবির অধীন শ্যামকুড় বিওপির বিজিবি সদস্যরা বেলা সাড়ে ১১টার দিকে চেয়ারম্যান ঘাট এলাকা থেকে এক নারীকে আটক করে। এছাড়া একই সময় বাঘাডাঙ্গা বিওপির পৃথক অভিযানে হুদাপাড়া গ্রাম থেকে ৭ বাংলাদেশি নাগরিককে আটক করে।

আটকরা অবৈধভাবে সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে প্রবেশের চেষ্টা করছিলেন। আটক ৬ নারীকে যশোর জাস্টিস অ্যান্ড কেয়ার সেন্টারে পাঠানো হয়েছে। এছাড়া দুই পুরুষকে মহেশপুর থানায় সোপর্দ করেছে বিজিবি। 

এ বিষয়ে মহেশপুর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) সাজ্জাদুর রহমান বলেন, ‘আটকদের মধ্যে ছয় জনকে জাস্টিস অ্যান্ড কেয়ার সেন্টারে পাঠানো হয়েছে। অন্যদের আদালতে সোপর্দ করা হবে।’

ইত্তেফাক/এনটিএম

বিষয়:

ভারত সারাদেশ ঝিনাইদহ আটক

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

মুক্তিপণের দাবিতে সুন্দরবনে ৭ জেলে অপহরণ

পীরগাছায় অজানা রোগে ২শতাধিক গরু ও ছাগলের মৃত্যু, দিশেহারা খামারিরা

ভারতে সাজাভোগ শেষে দেশে ফিরলো ১৭ কিশোর-কিশোরী

১২০০ কোটি টাকা ব্যয়ে নওগাঁয় নির্মিত হবে ৪ লেন সড়ক

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

শীতলক্ষ্যায় মস্তকবিহীন মরদেহ উদ্ধার, এলাকায় চাঞ্চল্য

দেড় কোটি টাকার ঋণে জর্জরিত হয়ে ব্যবসায়ীর আত্মহত্যা

বাবার ‘আদেশে’ এক ভাইয়ের চোখ তুলে নিলেন অপর দুই ভাই

সাংবাদিক নির্যাতনের প্রতিবাদে কোটালীপাড়ায় কলম বিরতির কর্মসূচি ঘোষণা

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng