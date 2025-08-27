দামেস্কের দক্ষিণে ইসরায়েলি ড্রোন হামলায় সিরিয়ার ৬ সেনা কর্মকর্তা নিহত

সিরিয়ার রাজধানী দামেস্কের দক্ষিণে ইসরায়েলি ড্রোন হামলায় দেশটির সেনাবাহিনীর ছয় কর্মকর্তা নিহত হয়েছেন। বুধবার (২৭ আগস্ট) সকালে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রিত সংবাদমাধ্যম আল–আখবারিয়া টিভি এ তথ্য নিশ্চিত করেছে।
ঘটনার একদিন আগে দামেস্কের বাইরে নতুন ইসরায়েলি সামরিক অভিযানের নিন্দা জানিয়েছিল সিরিয়া। এরপরই এই হামলা চালানো হয় বলে জানা গেছে। আল–আখবারিয়ার প্রতিবেদনে বলা হয়, দামেস্কের উপকণ্ঠে আল–কিশওয়াহ শহরের সন্নিকটে সিরীয় সেনাবাহিনীর একটি ঘাঁটিতে হামলা চালায় ইসরায়েলি ড্রোন।
গত বছরের ডিসেম্বরে দীর্ঘদিনের শাসক বাশার আল–আসাদের সরকারের পতনের পর থেকে ইসরায়েল সিরিয়ার ভেতরে একের পর এক হামলা চালিয়ে আসছে। এর মধ্যে দেশটির বিভিন্ন সামরিক স্থাপনা ও সম্পদের ওপর শতাধিক আক্রমণ চালানো হয়েছে। পাশাপাশি সিরিয়ার গোলান মালভূমির অসামরিক বাফার জোন নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নিজেদের দখল অভিযানও জোরদার করেছে ইসরায়েল।
এই কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে ১৯৭৪ সালে সিরিয়া ও ইসরায়েলের মধ্যে স্বাক্ষরিত কৌশলগত সংঘাত এড়িয়ে চলার চুক্তির শর্ত ভঙ্গ করেছে তেলআবিব—এমন অভিযোগ উঠেছে।
সিরিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সোমবার এক বিবৃতিতে জানায়, ইসরায়েল ৬০ সেনার একটি দল পাঠিয়ে মাউন্ট হারমন এলাকার ভেতরে প্রবেশ করেছে। লেবানন সীমান্তসংলগ্ন ওই অঞ্চল কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি পাহাড়চূড়ার সন্নিকটে অবস্থান করছে। তবে ইসরায়েলি কর্তৃপক্ষ এখনো এ বিষয়ে আনুষ্ঠানিক কোনো প্রতিক্রিয়া জানায়নি।
সিরিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদ আল–শাইবানি অভিযোগ করেন, ইসরায়েল তাদের ‘সম্প্রসারণবাদী ও বিভাজন পরিকল্পনা’ বাস্তবায়নে অগ্রসর হচ্ছে। এজন্য তারা এমন সব জায়গায় সামরিক ও গোয়েন্দা স্থাপনা গড়ে তুলছে, যেগুলো মূলত অসামরিক বা নিরস্ত্রীকরণের জন্য সমঝোতা হয়েছিল।
এর আগে চলতি মাসের শুরুতে ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু ‘বৃহত্তর ইসরায়েল’ ধারণার কথা প্রকাশ্যে তুলে ধরেন। উগ্র জাতীয়তাবাদী ইসরায়েলিরা তার এ অবস্থানকে ব্যাপক সমর্থন জানিয়েছে। এতে পশ্চিম তীর, গাজা উপত্যকা ছাড়াও লেবানন, সিরিয়া, মিসর ও জর্ডানের কিছু অংশের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার অভিপ্রায় প্রকাশ করা হয়।
এ অবস্থায় ৩১টি আরব ও ইসলামিক দেশ এবং আরব লিগ একযোগে জানিয়েছে, ইসরায়েলের এই পদক্ষেপ আন্তর্জাতিক আইন ও স্থিতিশীল আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ভিত্তি লঙ্ঘন করছে। তারা এটিকে ভয়ংকর ও অস্থিতিশীলতা সৃষ্টিকারী কর্মকাণ্ড হিসেবে আখ্যায়িত করেছে।
সূত্র: আলজাজিরা