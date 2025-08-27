সর্বাধুনিক প্রযুক্তির বিশাল কারখানায় তৈরি হচ্ছে দেশ সেরা ইলেকট্রনিক্স ব্র্যান্ড যমুনা

ইলেকট্রনিক্স পণ্যে যমুনা আজ এক আস্থা ও বিশ্বস্ততার নাম। কোটি গ্রাহকের হৃদয় ছুঁয়ে দেশের সেরা ইলেক্ট্রনিক্স ব্র্যান্ডে পরিণত হয়েছে যমুনা। বাংলাদেশের ইলেকট্রনিক্স শিল্পে নতুন এক দিগন্তের সূচনা করেছে যমুনা ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড অটোমোবাইলস।
বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং বাংলাদেশের কিংবদন্তি শিল্প উদ্যোক্তা নুরুল ইসলাম ২০১৪ সালে ঢাকার অদূরে গাজীপুরের সফিপুরে তৈরি করেন দেশের সর্বাধুনিক প্রযুক্তির এই বিশাল কারখানা কমপ্লেক্স। আধুনিক প্রযুক্তি, দক্ষ মানবসম্পদ আর উদ্ভাবনী ব্যবস্থাপনার সমন্বয়ে তৈরি হচ্ছে দেশের সেরা ইলেক্ট্রনিক্স পণ্যসমূহ। এতে তিন হাজারেরও অধিক কর্মীর নিরলস পরিশ্রমে দেশি-বিদেশি প্রকৌশলীদের তত্ত্বাবধানে দেশের ৪৯০টি উপজেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলেও পৌঁছে যাচ্ছে যমুনা ইলেকট্রনিক্সের পণ্য।
বিশাল কারখানায় বিশাল কর্মযজ্ঞ
যমুনা ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড অটোমোবাইলস লিমিটেডের গাজীপুরের সফিপুরে অবস্থিত কারখানা কমপ্লেক্সটি বাংলাদেশের অন্যতম বৃহৎ ও আধুনিক শিল্প প্রতিষ্ঠান। কয়েকশ একর জমির উপর গড়ে উঠা এই বিশাল কারখানায় প্রতিদিন হাজার হাজার ইলেকট্রনিক্স পণ্য উৎপাদিত হচ্ছে, যার মধ্যে রয়েছে রেফ্রিজারেটর, ফ্রিজার, এসি,স্মার্ট এলইডি টিভি, ওয়াশিং মেশিন, মাইক্রোওয়েভ ওভেন, রাইস কুকার, ব্লেন্ডার, জুসার, ইলেকট্রিক কেটলি, আয়রন, গ্যাস স্টোভ, ইন্ডাকশন কুকার, ইনফা রেড কুকারসহ নানা ধরনের ইলেকট্রনিক্স ও কুকিং অ্যাপল্যান্সেস। এছাড়াও সংযোজিত হচ্ছে পেগাসাস মোটরসাইকেল ও অন্যান্য অটোমোবাইল সামগ্রী।। স্টেট অফ দ্য আর্ট এই ফ্যাক্টরিতে রয়েছে আধুনিক সব যন্ত্রপাতি রোবোটিক প্রযুক্তি এবং ইউরোপিয়ান ও জাপানি ঘরানার উৎপাদন প্রক্রিয়া; পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণে রয়েছে সুসংগঠিত কোয়ালিটি কন্ট্রোল ইউনিট ও অত্যাধুনিক ল্যাব। দেশি-বিদেশি প্রকৌশলীদের যৌথ তত্ত্বাবধানে উৎপাদন প্রক্রিয়ার গতি চালু রাখা হয়। যমুনার রয়েছে অত্যন্ত শক্তিশালী পরিবহন কাঠামো ও ডিস্ট্রিবিউশন নেটওয়ার্ক। উন্নত ও সুশৃংখল ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে যমুনা পণ্য সহজে পৌঁছে দেওয়া হয় নিজস্ব পরিবহন ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে। নিরাপত্তার জন্য পুরো কারখানা কমপ্লেক্সে রয়েছে অত্যাধুনিক সিসিটিভি, দক্ষ নিরাপত্তাকর্মী এবং নিয়ন্ত্রিত প্রবেশপথ। পরিবেশবান্ধব এবং কারখানার যান ও মালের রক্ষার্থে রয়েছে আধুনিক অগ্নিনির্বাপন ব্যবস্থা ও সিকিউরিটি কমপ্লায়েন্সেস।
আধুনিক প্রযুক্তি ও রোবটিক্সের সমন্বয়ে উৎপাদন প্রক্রিয়া
বিশাল আকার এই কারখানায় প্রবেশ করলেই চোখে পড়বে বিভিন্ন নির্মাণ শেডে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ও রোবটিক্সে সজ্জিত উৎপাদন লাইন। দেশি-বিদেশি প্রকৌশলীদের সার্বিক তত্ত্বাবধানে চলমান এ কারখানায় রোবটের মাধ্যমে উৎপাদন প্রক্রিয়া, মান উন্নয়ন, অটোমেটেড অ্যাসেম্বলি লাইন, জাপানি ও ইউরোপীয় ঘরনার প্রযুক্তি ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা হয়েছে। যমুনা ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড অটোমোবাইলসের মার্কেটিং ডিরেক্টর সেলিম উল্লা সেলিম বলেন- প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতা যে কোনো ইলেকট্রনিক্স পণ্যের গুণগতমান বজায় রাখতে এবং উৎপাদন খরচ কমাতে সহায়তা করে। যমুনা ইলেকট্রনিক্সের ব্যবস্থাপনায় অত্যন্ত উন্নতমানের প্রযুক্তি ও প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়। উৎপাদনের প্রতিটি ধাপে আন্তর্জাতিক মানদণ্ড মেনে চলা হয়, যা পণ্যের গুণগতমান নিশ্চিত করে। এছাড়াও কর্মীদের প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়নে নিয়মিত কর্মশালা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হয়।
তিনি বলেন- আমরা সংখ্যাতত্ত্বে বিশ্বাসী নই বরং গুণে ও মানে দেশ সেরা হতে চাই। এই আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর কারখানায় উৎপাদন শুরুর প্রথম দিন থেকেই নিত্যনতুন ইনভেশন, উন্নত কাঁচামাল আর দক্ষ জনবল দিয়ে অন্তর্জাতিক মানের ইলেকট্রনিক্স পণ্য উৎপাদন করা হয়।
স্থানীয় মানুষের চাহিদা ও বাজার বিশ্লেষণ
দেশ ও দেশের মানুষের জন্য যমুনার সকল পণ্য, যমুনা ইলেকট্রনিক্স স্থানীয় বাজারের চাহিদা ও ক্রেতাদের রুচি বিশ্লেষণ করে পণ্য ডিজাইন ও ফিচার নির্ধারণ করে, বাংলাদেশের আবহাওয়া, সার্বিক বিদ্যুৎ সরবরাহের অবস্থা ও ক্রেতাদের প্রয়োজনীয়তা বিবেচনায় নিয়ে ইলেকট্রনিক্স পণ্যের ডিজাইন ও ফিচার নির্ধারণ করে। এতে পণ্যগুলো স্থানীয় বাজারে দ্রুত গ্রহণযোগ্যতা পায়। যমুনা ইলেকট্রনিক্সের মার্কেটিং ডিরেক্টর সেলিম উল্লাহ সেলিম বলেন- ইলেকট্রনিক্স পণ্যের ইনোভেশনে যমুনাকে অবশ্যই পায়োনিয়ার বলতে হবে। বাজারে বর্তমানে যেসব গ্লাস ডোর রেফ্রিজারেটর ও ফ্রিজার দেখতে পাওয়া যায় এর প্রথম উদ্যোক্তা যমুনা ইলেকট্রনিক্স; শুধু তাই নয়, নিত্যনতুন ডিজাইন ও আধুনিক প্রযুক্তি সম্বলিত যমুনা রেফ্রিজারেটরসহ অন্যান্য ইলেকট্রনিক্স পণ্যে স্মার্ট কনট্রোলিং সিস্টেম এবং এআই প্রযুক্তির সন্নিবেশ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে যমুনা এসিতে ফাইভ ডি এআই প্রযুক্তি এবং গ্লাস ডোর প্যানেল সংযোগিত হয়েছে। যমুনার রয়েছে বাংলাদেশের বেস্ট কুলিং পারফরম্যান্স ও সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী রেফ্রিজারেটর ও এসি। বিশাল বিশাল ফ্যাক্টরি শেডে তৈরি হচ্ছে দেশের সেরা সব ইলেকট্রনিক্স পণ্য। একদল নিবেদিতপ্রাণ কর্মী তাদের নিরলস পরিশ্রমে দেশের মানুষের জন্য উৎপাদন করছেন আধুনিক প্রযুক্তির ইলেকট্রনিক্স সামগ্রী।
গবেষণা ও উন্নয়নে প্রযুক্তিগত ল্যাব
যমুনার ফ্যাক্টরিতে রয়েছে দক্ষ ও মেধাবী দেশি-বিদেশি প্রকৌশলীর সমন্বয়ে গঠিত নিজস্ব আর অ্যান্ড ডি (r& d) টিম যারা পণ্যের প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতা ও মান উন্নয়নে সদা তৎপর পণ্যের গুণগত মানের গবেষণা ও উন্নয়নে রয়েছে আধুনিক আরএনডি ল্যাব, যেখানে নতুন প্রযুক্তি, ডিজাইন ও প্রোডাক্ট ফিচার নিয়ে গবেষণা করা হয়। এই ল্যাবের মাধ্যমে পণ্যের গুণগত মান উন্নয়ন নতুন মডেল উদ্ভাবন এবং উৎপাদন প্রক্রিয়ার দক্ষতা বৃদ্ধি করা হয়।
চীনা প্রকৌশলী সিন হুয়ান, এজিএম (রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট প্রসেস কোয়ালিটি) বলেন- যমুনা রেফ্রিজারেটর ও এসিতে ব্যবহৃত প্রযুক্তি ৭০% পর্যন্ত বিদ্যুৎ সাশ্রয় করে। এতে প্রতিদিনকার বিদ্যুৎ বিল কমে আসে উল্লেখযোগ্য হারে, যা শহর ও গ্রামীণ উভয় অঞ্চলে গ্রাহকদের জন্যই সুবিধাজনক। বিভিন্ন ফ্রিজের রয়েছে উন্নত এয়ারফ্লো সিস্টেম ও ফাস্টার কুলিং টেকনোলজি, যার ফলে রেফ্রিজারেটরের প্রতিটি কোনায় সমানভাবে ঠান্ডা পৌঁছে যায়; এর ফলে খাবার দ্রুত ঠান্ডা হয় এবং দীর্ঘ সময় পর্যন্ত সতেজ নিরাপদ থাকে। অন্যান্য ইলেকট্রনিক্স পণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রেও সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ সাশ্রয় এবং উন্নতমানের প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়।
পরিবেশবান্ধব ও নিরাপদ গ্যাস
যমুনা ইলেকট্রনিক্স পরিবেশ ও মানবদেহের জন্য ক্ষতিকর কোনো উপাদান দিয়ে তাদের পণ্য উৎপাদন করে না চীনা প্রকৌশলী জিয়া যাইসন (ডিজিএম-প্রোডাকশন) বলেন, আমরা প্রযুক্তিগত উৎকর্ষে সেরা এবং পরিবেশবান্ধব রেফ্রিজারেন্ট গ্যাস ব্যবহার করি। এটি ওজোন স্তরের ক্ষতি করে না এবং বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী, ফলে পরিবেশের প্রতি দায়িত্বশীলতা বজায় রেখেই গ্রাহকরা ঘরে আনতে পারেন উন্নতমানের যমুনার সকল ইলেকট্রনিক্স পণ্য।