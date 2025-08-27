সেকশন

বৃহস্পতিবার, ২৮ আগস্ট ২০২৫, ১২ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

ইয়েমেন থেকে ফের ইসরায়েলে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা

আপডেট : ২৭ আগস্ট ২০২৫, ১২:০৬
ছবি: সংগৃহীত।

ইয়েমেন থেকে ফের ইসরায়েলে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালানো হয়েছে। তবে ইসরায়েলি সেনাবাহিনী বুধবার জানিয়েছে যে, তারা ইয়েমেন থেকে ছোড়া একটি ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিহত করেছে।

আল আরাবিয়া সংবাদ সংস্থার প্রতিবেদন অনুযায়ী, ইসরায়েলের কয়েকটি অঞ্চলে সাইরেন বাজার পরপরই এই ক্ষেপণাস্ত্র হামলাটি ঘটে। ইসরাইলি সেনারা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম টেলিগ্রামে এক বার্তায় জানায়, ‘ইয়েমেন থেকে নিক্ষেপ করা একটি ক্ষেপণাস্ত্র আইএএফ (ইসরাইলি বিমানবাহিনী) আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ব্যবহার করে আটকে দিয়েছে।’

তবে গাজায় ইসরায়েলি আক্রমণের জবাবে ইয়েমেনের হুথি বিদ্রোহীরা নিয়মিত ইসরায়েলে আক্রমণ চালিয়ে আসছে। ফিলিস্তিনিদের প্রতি সংহতি প্রকাশ করে ইসরায়েলে ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালাচ্ছে হুথিরা।

মাঝে কিছুদিন গাজায় যুদ্ধবিরতির সময় ইসরায়েলে হামলা স্থগিত ছিল। কিন্তু ইসরায়েল পুনরায় বড় ধরনের অভিযান শুরু করার পর থেকে হুথিরা আবারও হামলা চালাচ্ছে।

হুথি-অধিষ্ঠিত বন্দর এবং বিদ্রোহী-অধিষ্ঠিত রাজধানী সানার বিমানবন্দর লক্ষ্য করে ইসরায়েল ইয়েমেনে একাধিক প্রতিশোধমূলক হামলা চালিয়েছে।

হুথি-পরিচালিত সাবা সংবাদ সংস্থা জানিয়েছে, রোববার সানায় ইসরায়েলি হামলায় কমপক্ষে ছয়জন নিহত এবং ৮০ জনেরও বেশি আহত হয়েছে।

ইসরায়েলি সেনাবাহিনী জানিয়েছে যে, তারা তাদের নিজস্ব ভূখণ্ডে হুথিদের হামলার প্রতিক্রিয়ায় প্রেসিডেন্ট প্রাসাদের কাছে একটি সামরিক কম্পাউন্ড, দুটি বিদ্যুৎকেন্দ্র এবং একটি জ্বালানি ডিপোতে আঘাত করেছে।

হুথি-অনুমোদিত আল মাসিরাহ টিভি জানিয়েছে, রোববার সানার একটি তেল স্থাপনা এবং একটি বিদ্যুৎকেন্দ্র লক্ষ্য করে হামলা চালানো হয়েছে।

ইত্তেফাক/পিএস

বিষয়:

ইয়েমেন ইসরায়েল হুথি বিদ্রোহী

