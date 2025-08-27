চাঁপাইনবাবগঞ্জের শিবগঞ্জে ১০০ টাকা নিয়ে তর্কের জেরে বাবুল হোসেন (৫৫) নামে এক মুদি দোকানিকে হত্যার অভিযোগ উঠেছে।
মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) রাত ৯টার দিকে জেলা সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।
নিহত বাবুল হোসেন শিবগঞ্জ পৌর এলাকার জালমাছমারি মহল্লার মৃত ইলিয়াস উদ্দিনের ছেলে। তিনি ইসরাইল মোড় এলাকায় মুদি ব্যবসা করেন।
বাবুলের ভাই নজরুল ইসলাম অভিযোগ করে বলেন, ২১ আগস্ট সকাল ৮টার দিকে বাবুল হোসেনের দোকান থেকে বিকাশে টাকা তুলেন পৌর এলাকার বড় চক এলাকার গুমানের ছেলে আসাদুল। পরে বেলা সাড়ে ১১টার দিকে একটি ১০০ টাকার নোট ছেঁড়া বলে ফেরত দিতে আসেন তিনি। এ সময় তাদের মধ্যে তর্ক হয়। এ ঘটনার জেরে পরে ১৫-২০ জন নিয়ে বাবুল হোসেনের ওপর হামলা চালায় আসাদুল। এতে গুরুতর আহত হন বাবুল হোসেন। পরে এলাকাবাসী তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যান। মঙ্গলবার রাত ৯টার দিকে জেলা সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। ১০০ টাকার জন্য আমার ভাইয়ের প্রাণটা চলে গেলো।
চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা হাসপাতালের মেডিকেল অফিসার ডা. মশিউর রহমান বলেন, বাবুল হোসেন আগে থেকে আহত ছিলেন। এখানে আসার পর আমরা দেখি তার শরীরে রক্তশূন্যতা ছিল। শ্বাসকষ্টের কারণে তিনি মারা যান।
শিবগঞ্জ থানার ওসি গোলাম কিবরিয়া জানান, এ বিষয়ে আমরা খোঁজ খবর নিচ্ছি এবং ঘটনায় প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। তদন্ত সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।