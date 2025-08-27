রাজধানীর মোহাম্মদপুরের জেনেভা ক্যাম্পে যৌথ অভিযান চালিয়ে মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) রাতে অস্ত্র ও মাদকসহ ১১ জনকে আটক করা হয়েছে। এ সময় তাদের কাছ থেকে ৫ হাজার ৬৬০টি ইয়াবা বড়ি, ৫০০ গ্রাম গাঁজা, তিনটি সামুরাই, দুটি চাপাতি জব্দ করা হয়।
আটক হওয়া ব্যক্তিরা হলেন- মিঠুন (৩২), ইমরান (২৫), বাবু (২৮), মিজানুর রহমান (৩১), সুজন (২৬), দিপু (২৭), সাকিব (২২), রবিন (২৬), মাসুম (২৬), রমজান (১৬) ও শেখ গোলাম জেলানি (৬৮)।
সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, শেখ গোলাম জেলানি মোহাম্মদপুর থানা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাবেক সহসভাপতি।
এ বিষয়ে বুধবার সকালে মোহাম্মদপুর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) কাজী রফিক বলেন, যৌথ অভিযানে আটক হওয়া ব্যক্তি, অস্ত্র ও মাদক এখন পর্যন্ত থানায় হস্তান্তর করা হয়নি।
সেনাবাহিনী সূত্রে জানা যায়, গতকাল মঙ্গলবার বেলা ২টার দিকে জেনেভা ক্যাম্পে মাদক কারবারি বুনিয়া সোহেলের উপস্থিতি টের পেয়ে গোয়েন্দা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। এ সময় বুনিয়া সোহেল ও তার দলের হামলায় একজন গোয়েন্দা আহত হন। তার নাম প্রকাশ করা হয়নি।
খবর পেয়ে সেনা টহল দল দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে গোয়েন্দা কর্মীকে উদ্ধার করে এবং অভিযান পরিচালনা করে। ওই গোয়েন্দার ওপর হামলার অভিযোগে ছয়জনকে আটক করা হয়। আটক হওয়া ব্যক্তিদের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে রাত ৮টার দিকে জেনেভা ক্যাম্পে সেনাবাহিনী যৌথ অভিযান পরিচালনা করে।
এ বিষয়ে ৪৬ স্বতন্ত্র পদাতিক ব্রিগেডের একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তা জানান, মোট ১১ জনকে আটক করা হয়েছে। তবে বুনিয়া সোহেলকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। মাদক পাচারের সঙ্গে জড়িত চার জনকে এর মধ্যে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরে হস্তান্তর করা হয়েছে। আর হামলায় জড়িত সাত জনকে প্রয়োজনীয় জিজ্ঞাসাবাদ শেষে মোহাম্মদপুর থানায় হস্তান্তর করা হবে।
তিনি আরও যোগ করেন, সন্ত্রাস ও মাদক নির্মূলে সেনাবাহিনীর কঠোর অবস্থান অব্যাহত থাকবে। প্রয়োজনে ভবিষ্যতেও এ ধরনের অভিযান চালানো হবে।