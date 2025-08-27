টাইফুন ‘কাজিকি’র আঘাতে ভিয়েতনাম-থাইল্যান্ডে ৮ জনের মৃত্যু, বন্যার সতর্কবার্তা

টাইফুন কাজিকি ও এর ফলে সৃষ্ট বন্যায় ভিয়েতনামে ৭ জন এবং থাইল্যান্ডে একজনসহ ৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। বুধবার (২৭ আগস্ট) পৃথকভাবে দুই দেশের কর্তৃপক্ষ এ কথা জানিয়েছে। সেই সঙ্গে ভিয়েতনামে আরও আকস্মিক বন্যা এবং ভূমিধসের সতর্কতা জারি করা হয়েছে।
গত সোমবার বিকেলে ভিয়েতনামে আঘাত হানা এই ঝড়টি দুর্বল হয়ে নিম্নচাপে পরিণত হয়। এরপর থেকে ভিয়েতনাম ও থাইল্যান্ড উভয় দেশেই ব্যাপক বন্যা ও ভূমিধসের সৃষ্টি হয়েছে।
বুধবার ভিয়েতনাম সরকার এক বিবৃতিতে জানায়, কাজিকি এবং এর সঙ্গে সম্পর্কিত বন্যায় ১০ হাজারেরও বেশি বাড়িঘর ও অফিস ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ৮৬ হেক্টরেরও বেশি জমির ধান ও অর্থকরী ফসল ডুবে গেছে।
বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, এটি বিদ্যুতের খুঁটিও ভেঙে ফেলেছে, যার ফলে বিদ্যুৎ বিভ্রাট দেখা দিয়েছে। এটি সরাসরি ১৬ লাখ মানুষকে প্রভাবিত করেছে, যার বেশিরভাগই হা তিন এবং এনঘে আন প্রদেশের বাসিন্দা।
রাজধানী হ্যানয়ে ভারী বৃষ্টিপাত অব্যাহত থাকায় রাস্তাঘাটও তীব্রভাবে প্লাবিত হয়েছে। শহরটি আগামী সপ্তাহে স্বাধীনতা ঘোষণার ৮০তম বার্ষিকী উদযাপনের কুচকাওয়াজ আয়োজনের প্রস্তুতি নিচ্ছে।
দেশটির জাতীয় আবহাওয়া পূর্বাভাস সংস্থা জানিয়েছে, বুধবারও উত্তরাঞ্চলীয় প্রদেশগুলোতে ভারী বৃষ্টিপাত অব্যাহত থাকবে। কিছু এলাকায় তিন থেকে ছয় ঘণ্টার মধ্যে ৭০ মিলিমিটার পর্যন্ত বৃষ্টিপাত হতে পারে।
অপরদিকে, থাইল্যান্ডের দুর্যোগ প্রতিরোধ ও প্রশমন বিভাগ জানায়, ভারী বৃষ্টিপাতের ফলে ৮টি প্রদেশে বন্যা ও ভূমিধসের ঘটনা ঘটেছে। এর ফলে ১৮০টিরও বেশি পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।
প্রসঙ্গত, ভিয়েতনামে স্থলভাগে আঘাত হানার আগে 'কাজিকি' গত রোববার চীনের হাইনানের দক্ষিণ উপকূল অতিক্রম করে।