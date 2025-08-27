সেকশন

বৃহস্পতিবার, ২৮ আগস্ট ২০২৫, ১২ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

‘ক্ষুধা মোকাবিলার বদলে অস্ত্রের পেছনে ৮০০ বিলিয়ন ইউরো খরচ করছে ইউরোপ’

আপডেট : ২৭ আগস্ট ২০২৫, ১৮:২৯
ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট লুলা দা সিলভা। ছবি: সংগৃহীত

বিশ্বব্যাপী ক্ষুধা মোকাবিলায় তহবিল ব্যয়ের পরিবর্তে ৮০০ বিলিয়ন ইউরোর সামরিক ব্যয় অনুমোদনের জন্য ইউরোপীয় দেশগুলোর তীব্র সমালোচনা করেছেন ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট লুলা দা সিলভা।

মঙ্গলবার (২৭ আগস্ট) মন্ত্রীসভার এক বৈঠকে ভাষণ দিতে গিয়ে তিনি বলেন, ইউরোপীয় ইউনিয়ন সম্প্রদায়ের সকল দেশের পুনঃসামরিকীকরণের জন্য ৮০০ বিলিয়ন ইউরো অনুমোদন করেছে, যেখানে আমরা (উন্নয়নশীল দেশগুলো) অর্থ ব্যবহার করব ক্ষুধা নিবারণ বা বন সংরক্ষণের জন্য।

তিনি তার দৃষ্টিভঙ্গি পুনর্ব্যক্ত করেন যে, জাতিসংঘ যুদ্ধ প্রতিরোধের মূল লক্ষ্যে ব্যর্থ হচ্ছে। জাতিসংঘের সংকটের প্রমাণ হিসেবে তিনি গাজা সংঘাতের দিকে ইঙ্গিত দেন।

লুলা বলেন, আমরা দীর্ঘদিন ধরে বলে আসছি, জাতিসংঘের কাঠামোতে পরিবর্তন আনা প্রয়োজন, যাতে এমন কেউ থাকে যিনি এই গণহত্যা বন্ধ করতে, যুদ্ধ বন্ধ করতে এবং প্রতিরোধ করতে সাহায্য করতে পারেন। এই কারণেই আমরা বিশ্বব্যাপী শাসনব্যবস্থার পুনর্নির্ধারণের জন্য লড়াই চালিয়ে যাব।

ইউরোপে সামরিক ব্যয়ের বিরুদ্ধে ব্রাজিলের প্রেসিডেন্টের এই প্রথম মুখ খুললেন না। গত মে মাসে রাশিয়া সফরের পর তিনি ইইউ রাষ্ট্র এবং তাদের মিত্রদের - বিশেষ করে জাপানের - সামরিকায়নের গতিকে 'উন্মাদনা' বলে বর্ণনা করেন।

ইত্তেফাক/এসকে

বিষয়:

ইউরোপ বিশ্ব সংবাদ ব্রাজিল

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

যুক্তরাষ্ট্রের মিনিয়াপোলিসে স্কুলে গুলিবর্ষণ, হামলাকারীসহ নিহত ৩ জন

হত্যার পর লুট করা মানব দেহাবশেষ প্রাক্তন উপনিবেশে ফেরত দিল ফ্রান্স

ইসরায়েল-মার্কিন হামলার পর প্রথমবার ইরানে আইএইএ পরিদর্শকরা

আইফেল টাওয়ারে হামলার ষড়যন্ত্রের অভিযোগ, ফ্রান্সে দুই কিশোর আটক

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

আমরা বিশ্বযুদ্ধে জড়াব না, তবে অর্থনৈতিক যুদ্ধ হবে: পুতিনকে হুঁশিয়ারি ট্রাম্পের

শুল্ক বিরোধে ট্রাম্পের ফোনকল এড়িয়ে গেছেন মোদি

গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলে ঢুকে পড়েছে রুশ বাহিনী, স্বীকার করল ইউক্রেন

উপকূলে মার্কিন যুদ্ধজাহাজ, পাল্টা নৌযান ও ড্রোন মোতায়েন ভেনেজুয়েলার

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng