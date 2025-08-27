ঢাবির হল সংসদে চূড়ান্ত লড়াইয়ে ১,০৩৫ প্রার্থী, প্রত্যাহার ৭৩

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) হল সংসদ নির্বাচনের জন্য প্রার্থীদের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করেছে নির্বাচন কমিশন। ১৩টি পদে এবার মোট ১,০৩৫ জন প্রার্থী চূড়ান্তভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। মনোনয়ন জমা দিয়েছিলেন ১,১০৯ জন; এর মধ্যে ৭৩ জন প্রার্থী তাদের প্রার্থিতা প্রত্যাহার করেছেন এবং একজনের মনোনয়ন বাতিল হয়েছে।
বুধবার (২৭ আগস্ট) বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ দপ্তর থেকে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয়।
চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকায় দেখা গেছে, অমর একুশে হলে সর্বোচ্চ ৭৬ জন প্রতিদ্বন্দ্বী রয়েছেন, এরপর সূর্য সেন হলে ৭৫ জন ও শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হক হলে ৭৫ জন। অন্যান্য হলগুলোর মধ্যে রয়েছে—ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ হলে ৫৯, বাংলাদেশ-কুয়েত মৈত্রী হলে ৩১, সলিমুল্লাহ মুসলিম হলে ৬২, জগন্নাথ হলে ৫৫, ফজলুল হক মুসলিম হলে ৫৮, রোকেয়া হলে ৪৫, হাজী মুহম্মদ মুহসীন হলে ৬০, শামসুন নাহার হলে ৩৫, কবি জসীমউদ্দীন হলে ৬৮, মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমান হলে ৭৩, শেখ মুজিবুর রহমান হলে ৫৯, শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হলে ৩৬, কবি সুফিয়া কামাল হলে ৩৮, বিজয় একাত্তর হলে ৬৮ এবং স্যার এ এফ রহমান হলে ৬২ জন।
প্রার্থিতা প্রত্যাহারের তালিকায় দেখা গেছে, শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হক হল ও শেখ মুজিবুর রহমান হল থেকে ৯ জন করে, বিজয় একাত্তর হলে ৯, ড. শহীদুল্লাহ হলে ১১, ফজলুল হক মুসলিম হলে ৬, সুফিয়া কামাল হলে ২, মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমান হলে ৫, অমর একুশে হলে ৫, জগন্নাথ হলে ৪, সূর্য সেন হলে ৪, স্যার এ এফ রহমান হলে ৫, মুহসীন হলে ৫, জসীমউদ্দীন হলে ১ এবং শামসুন নাহার হলে ১ জন প্রার্থিতা প্রত্যাহার করেন।
নির্বাচন কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, একজন প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বাতিল করা হয়েছে।
প্রসঙ্গত, আসন্ন কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচন আগামী ৯ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হবে। ইতোমধ্যে মঙ্গলবার থেকেই শুরু হয়েছে নির্বাচনি প্রচারণা।