আমরা বিশ্বযুদ্ধে জড়াব না, তবে অর্থনৈতিক যুদ্ধ হবে: পুতিনকে হুঁশিয়ারি ট্রাম্পের

ইউক্রেনে যুদ্ধ বন্ধ না হলে রাশিয়ার ওপর কঠোর অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা আরোপের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।
মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) হোয়াইট হাউসের মন্ত্রিসভার বৈঠক পরবর্তী এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, 'আমাদের অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। আমি অর্থনৈতিক বিষয়ে কথা বলছি, কেননা আমরা কোনো বিশ্বযুদ্ধে জড়াতে যাচ্ছি না।'
একজন সাংবাদিক জিজ্ঞাসা করেন, রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনকে পরিণতি ভোগ করতে হবে কিনা। জবাবে ট্রাম্প বলেন, 'আমার মনে যা আছে, তা খুবই গুরুতর। যদি আমাকে তা করতেই হয়, তবে আমি এর (যুদ্ধের) অবসান দেখতে চাই।'
ট্রাম্প আরও বলেন, 'এটি বিশ্বযুদ্ধ হবে না, তবে এটি একটি অর্থনৈতিক যুদ্ধ হবে। একটি অর্থনৈতিক যুদ্ধ খারাপ হতে চলেছে এবং এটি রাশিয়ার জন্যও খারাপ হতে চলেছে। তবে আমি তা চাই না।'
তিন বছরেরও বেশি সময় ধরে চলা এই যুদ্ধের অবসান ঘটাতে নতুন নিষেধাজ্ঞার প্যাকেজ স্থগিত রেখেছেন ট্রাম্প। সম্প্রতি দুই পরাশক্তি দেশের নেতা যুদ্ধের অবসান নিয়ে আলোচনার জন্য আলাস্কায় বৈঠক করেন।
ট্রাম্প বলে আসছেন, তিনি ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি এবং পুতিনের মধ্যে একটি আলোচনা চান। জেলেনস্কি নীতিগতভাবে এই ধরনের আলোচনায় সম্মত হলেও পুতিন স্পষ্ট করে দিয়েছে, যুদ্ধ বন্ধ করতে মস্কোর শর্ত মেনে নিলে আলোচনা সম্ভব।