সেকশন

বৃহস্পতিবার, ২৮ আগস্ট ২০২৫, ১২ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

আমরা বিশ্বযুদ্ধে জড়াব না, তবে অর্থনৈতিক যুদ্ধ হবে: পুতিনকে হুঁশিয়ারি ট্রাম্পের

আপডেট : ২৭ আগস্ট ২০২৫, ১৬:৪০
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ও রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। ছবি: সংগৃহীত

ইউক্রেনে যুদ্ধ বন্ধ না হলে রাশিয়ার ওপর কঠোর অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা আরোপের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।

মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) হোয়াইট হাউসের মন্ত্রিসভার বৈঠক পরবর্তী এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, 'আমাদের অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। আমি অর্থনৈতিক বিষয়ে কথা বলছি, কেননা আমরা কোনো বিশ্বযুদ্ধে জড়াতে যাচ্ছি না।'

একজন সাংবাদিক জিজ্ঞাসা করেন, রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনকে পরিণতি ভোগ করতে হবে কিনা। জবাবে ট্রাম্প বলেন, 'আমার মনে যা আছে, তা খুবই গুরুতর। যদি আমাকে তা করতেই হয়, তবে আমি এর (যুদ্ধের) অবসান দেখতে চাই।' 

ট্রাম্প আরও বলেন, 'এটি বিশ্বযুদ্ধ হবে না, তবে এটি একটি অর্থনৈতিক যুদ্ধ হবে। একটি অর্থনৈতিক যুদ্ধ খারাপ হতে চলেছে এবং এটি রাশিয়ার জন্যও খারাপ হতে চলেছে। তবে আমি তা চাই না।'

তিন বছরেরও বেশি সময় ধরে চলা এই যুদ্ধের অবসান ঘটাতে নতুন নিষেধাজ্ঞার প্যাকেজ স্থগিত রেখেছেন ট্রাম্প। সম্প্রতি দুই পরাশক্তি দেশের নেতা যুদ্ধের অবসান নিয়ে আলোচনার জন্য আলাস্কায় বৈঠক করেন।

ট্রাম্প বলে আসছেন, তিনি ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি এবং পুতিনের মধ্যে একটি আলোচনা চান। জেলেনস্কি নীতিগতভাবে এই ধরনের আলোচনায় সম্মত হলেও পুতিন স্পষ্ট করে দিয়েছে, যুদ্ধ বন্ধ করতে মস্কোর শর্ত মেনে নিলে আলোচনা সম্ভব।

ইত্তেফাক/এমএমকে/এসকে

বিষয়:

বিশ্ব সংবাদ ভ্লাদিমির পুতিন ডোনাল্ড ট্রাম্প রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

যুক্তরাষ্ট্রের মিনিয়াপোলিসে স্কুলে গুলিবর্ষণ, হামলাকারীসহ নিহত ৩ জন

হত্যার পর লুট করা মানব দেহাবশেষ প্রাক্তন উপনিবেশে ফেরত দিল ফ্রান্স

ইসরায়েল-মার্কিন হামলার পর প্রথমবার ইরানে আইএইএ পরিদর্শকরা

‘ক্ষুধা মোকাবিলার বদলে অস্ত্রের পেছনে ৮০০ বিলিয়ন ইউরো খরচ করছে ইউরোপ’

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

শুল্ক বিরোধে ট্রাম্পের ফোনকল এড়িয়ে গেছেন মোদি

গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলে ঢুকে পড়েছে রুশ বাহিনী, স্বীকার করল ইউক্রেন

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ও ফেড গভর্নর কুক মুখোমুখি, দ্বন্দ্ব গড়াচ্ছে আদালতে

উপকূলে মার্কিন যুদ্ধজাহাজ, পাল্টা নৌযান ও ড্রোন মোতায়েন ভেনেজুয়েলার

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng