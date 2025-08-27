সেকশন

‘জুলাই সনদ ও সংস্কার হলে ফেব্রুয়ারিতেই নির্বাচনের জন্য প্রস্তুত এনসিপি’

আপডেট : ২৭ আগস্ট ২০২৫, ১৬:৫৫
নাহিদ ইসলাম

জুলাই সনদের আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন হলে ফেব্রুয়ারিতেই নির্বাচনে অংশ নিতে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) প্রস্তুত বলে জানিয়েছেন দলটির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম। মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) রাতে চীন সফরে যাওয়ার আগে সাংবাদিকদের এ কথা বলেন তিনি।

নাহিদ ইসলাম বলেন, সংস্কার পাশ কাটিয়ে গেলে নির্বাচন প্রশ্নবিদ্ধ হবে। জুলাই সনদের আইনি ভিত্তির মাধ্যমে গণপরিষদ ও আইনসভা নির্বাচন চায় এনসিপি। এই সনদের আইনি ভিত্তি যত দ্রুত হবে, তত দ্রুত নির্বাচনের দিকে যাওয়া যাবে।

তিনি বলেন, চীনের কমিউনিস্ট পার্টির আমন্ত্রণে পাঁচ দিনের জন্য চীন সফরে যাচ্ছে এনসিপির ৮ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল। দলটির সাথে যোগাযোগ বৃদ্ধি করা এই সফরের মূল উদ্দেশ্য। সফরে দুই দলের রাজনৈতিক মিশন ও ভিশন আদান-প্রদান করা হবে বলেও জানান তিনি।

এনসিপির আহ্বায়ক বলেন, এই সফরের মাধ্যমে দুই দেশের সরকার এবং জনগণের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের উন্নয়ন ঘটবে। সফরকালে বাংলাদেশী প্রবাসীদের সাথে সাক্ষাৎ করার চেষ্টা করবেন বলেও জানান।

