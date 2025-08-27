কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ে জাতিসংঘে আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক পরিষদ গঠন

জাতিসংঘ একটি আন্তর্জাতিক কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করেছে। এটি রাষ্ট্রগুলোকে প্রযুক্তি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করবে। মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) এ প্যানেল গঠিত হয়।
মূলত গত বছরের সেপ্টেম্বরে জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রগুলো কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সম্পর্কে সরকারদের মধ্যে সংলাপ সহজ করতে বিজ্ঞানীদের একটি বিশেষ স্তরের পরিষদ গঠনে সম্মত হয়।
এরপর মঙ্গলবার অনুমোদিত এক প্রস্তাবে সাধারণ পরিষদ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ওপর 'স্বাধীন আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক প্যানেল' নামে পরিচিত এই পরিষদ গঠন করে।
সদস্য রাষ্ট্রগুলো বলেছে, তারা জীবন পরিবর্তনকারী একটি হাতিয়ারের দ্রুত বিকাশ নিয়ে উদ্বিগ্ন। কেননা তা গণতন্ত্র এবং মানবাধিকারের জন্য হুমকিস্বরূপ হতে পারে বলে আশঙ্কা রয়েছে।
অন্যান্য কার্যক্রমের মধ্যে এই পরিষদ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সুযোগ, ঝুঁকি ও প্রভাব সম্পর্কিত বিদ্যমান গবেষণা সংশ্লেষণ এবং বিশ্লেষণ করে প্রমাণভিত্তিক বৈজ্ঞানিক মূল্যায়ন জারি করবে।
এ লক্ষ্যে জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস তিন বছর মেয়াদী ৪০ সদস্যের এই পরিষদে দায়িত্ব পালনের জন্য লোক খুঁজবেন।
এ প্রসঙ্গে কোস্টারিকার রাষ্ট্রদূত মারিৎজা চ্যান ভালভার্দে বলেছেন, 'কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বিকাশ এমন গতিতে এবং স্কেলে এগিয়ে চলেছে, যার অর্থ এটি বিশ্বজুড়ে সমস্ত রাজ্য এবং দেশকে প্রভাবিত করে। এই প্রস্তাবের মাধ্যমে জাতিসংঘ নিশ্চিত করে যে, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা মানবতার সেবা করবে।'