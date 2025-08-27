সেকশন

বৃহস্পতিবার, ২৮ আগস্ট ২০২৫, ১২ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

সাংবাদিক নির্যাতনের প্রতিবাদে কোটালীপাড়ায় কলম বিরতির কর্মসূচি ঘোষণা

আপডেট : ২৭ আগস্ট ২০২৫, ১৭:১৯

গোপালগঞ্জের কোটালীপাড়ায় স্থানীয় দুই সাংবাদিকের ওপর সন্ত্রাসী হামলার প্রতিবাদে মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সমাবেশ করেছে উপজেলায় কর্মরত গণমাধ্যমকর্মীরা। বুধবার (২৭ আগস্ট) দুপুর ১২টায় কোটালীপাড়া কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার চত্বরে এই কর্মসূচি পালিত হয়।

সাংবাদিক মিজানুর রহমান বুলু (কালের কণ্ঠ) ও এইচ এম মেহেদী হাসনাত (যুগান্তর) এর ওপর হামলার ঘটনায় তীব্র ক্ষোভ ও প্রতিবাদ জানিয়ে এক ঘণ্টাব্যাপী মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেন সাংবাদিকরা। এসময় তারা দোষীদের দ্রুত গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান।

মানববন্ধন শেষে অনুষ্ঠিত প্রতিবাদ সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন কোটালীপাড়া প্রেসক্লাবের সভাপতি ও যুগান্তরের প্রতিনিধি এইচ এম মেহেদী হাসনাত। বক্তব্য রাখেন আহত সাংবাদিক কালের কণ্ঠ প্রতিনিধি মিজানুর রহমান বুলু, রতন সেন কংকন, গৌরাঙ্গ লাল দাস, এফ এম মাহবুব সুলতান, প্রমথ রঞ্জন সরকার, কাজী পলাশ, রনি আহম্মেদ, সমীর রায় প্রমুখ।

আহত সাংবাদিক মিজানুর রহমান বুলু বলেন, গত ১০ আগস্ট ‘একাধিক নারীর সঙ্গে প্রতারণার অভিযোগ’ শিরোনামে একটি সংবাদ কালের কণ্ঠ অনলাইনে প্রকাশিত হয়। এতে অভিযুক্ত গৌরনদী উপজেলা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের অফিস সহকারী মো. বাহাউদ্দিন দাড়িয়া ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। এরপর মঙ্গলবার দুপুর ২টার দিকে কোটালীপাড়া পৌর মার্কেটের বড় ব্রিজ এলাকায় তিনি ও তার সঙ্গীরা আমাদের উপর হামলা চালায়। এ ঘটনায় উপজেলা বিএনপির কিছু নেতাকর্মীর সংশ্লিষ্টতাও রয়েছে।

এইচ এম মেহেদী হাসনাত বলেন, সাংবাদিকদের ওপর হামলা বন্ধ না হলে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা হুমকির মুখে পড়বে। অভিযুক্ত সরকারি কর্মচারী ও বিএনপি নেতাকর্মীদের দ্রুত গ্রেপ্তার না করা হলে বৃহত্তর কর্মসূচি দেওয়া হবে। আগামীকাল বৃহস্পতিবার থেকে তিনদিন প্রতিদিন এক ঘণ্টা করে অবস্থান কর্মসূচি ও কলম বিরতি পালিত হবে।

এদিকে ঘটনার পর বিএনপি, জামায়াতে ইসলামি ও গণঅধিকার পরিষদের স্থানীয় নেতারা আহত সাংবাদিকদের খোঁজখবর নেন এবং তাদের পাশে থাকার আশ্বাস দেন।

ঘটনার নিন্দা জানিয়ে গোপালগঞ্জে কর্মরত বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিক ও সাংবাদিক সংগঠনগুলো বিবৃতি দিয়েছে। তারা হামলায় জড়িতদের দ্রুত আইনের আওতায় এনে শাস্তি নিশ্চিত করার দাবি জানিয়েছেন।

ইত্তেফাক/এএইচপি

বিষয়:

সারাদেশ গোপালগঞ্জ

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

মুক্তিপণের দাবিতে সুন্দরবনে ৭ জেলে অপহরণ

পীরগাছায় অজানা রোগে ২শতাধিক গরু ও ছাগলের মৃত্যু, দিশেহারা খামারিরা

ভারতে সাজাভোগ শেষে দেশে ফিরলো ১৭ কিশোর-কিশোরী

১২০০ কোটি টাকা ব্যয়ে নওগাঁয় নির্মিত হবে ৪ লেন সড়ক

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

শীতলক্ষ্যায় মস্তকবিহীন মরদেহ উদ্ধার, এলাকায় চাঞ্চল্য

দেড় কোটি টাকার ঋণে জর্জরিত হয়ে ব্যবসায়ীর আত্মহত্যা

বাবার ‘আদেশে’ এক ভাইয়ের চোখ তুলে নিলেন অপর দুই ভাই

বন্ধুর ফোনে বাড়ি থেকে বের হয়েছিলেন, আর ফেরেননি ইমরান

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng