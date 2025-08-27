নারায়ণগঞ্জের বন্দরে শীতলক্ষ্যা নদী থেকে অজ্ঞাতপরিচয় এক যুবকের মস্তকবিহীন লাশ উদ্ধার করেছে কাঁচপুর নৌ পুলিশ। বুধবার (২৭ আগস্ট) বিকেলে নাসিক ২৭ নম্বর ওয়ার্ডের কুড়িপাড়া স্কুল মাঠসংলগ্ন এলাকা থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, দুপুরের দিকে কুড়িপাড়া স্কুল মাঠের পাশে শীতলক্ষ্যা নদীর তীরে একটি মাথাবিহীন লাশ ভেসে উঠতে দেখেন স্থানীয়রা। মুহূর্তেই খবর ছড়িয়ে পড়লে নদীতীরে শত শত নারী-পুরুষ ভিড় জমায়। এলাকায় আতঙ্কের সৃষ্টি হয়।পরে খবর পেয়ে কাঁচপুর নৌ পুলিশ ফাঁড়ির একটি দল ঘটনাস্থলে গিয়ে লাশটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য নারায়ণগঞ্জ মর্গে পাঠায়।
বন্দর থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি লিয়াকত আলী জানান, দুপুরে লাশ ভেসে উঠার খবর পেয়ে নৌ পুলিশকে জানানো হয়। পর কাঁচপুর নৌ পুলিশ ফাঁড়ির ওসি লাশ উদ্ধার করে মর্গে পাঠিয়েছেন। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।