১২০০ কোটি টাকা ব্যয়ে নওগাঁয় নির্মিত হবে ৪ লেন সড়ক

যানজট ও জনদুর্ভোগ থেকে মুক্তি পেতে অবশেষে নওগাঁ শহরের প্রধান সড়ক চার লেনে উন্নীত করার প্রস্তাবিত প্রকল্পটি আবারও গতি পাচ্ছে। দীর্ঘদিন নানা জটিলতায় আটকে থাকা এই প্রকল্পটি দ্রুত বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।
বুধবার (২৭ আগস্ট) দুপুরে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে এ বিষয়ে এক স্টেকহোল্ডার সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আব্দুল আউয়াল। সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের অতিরিক্ত সচিব ও প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির আহ্বায়ক ড. মোহাম্মদ জিয়াউল হক।
সভায় জানানো হয়, নওগাঁ শহরের সান্তাহার মোড় থেকে চৌমাসিয়া চত্বর পর্যন্ত ১৬ দশমিক ৫০ কিলোমিটার দীর্ঘ আঞ্চলিক মহাসড়ক চার লেনে উন্নীত করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। প্রকল্পটির সম্ভাব্য ব্যয় ধরা হয়েছে ১২০০ কোটি টাকা। বাস্তবায়ন শেষে এই প্রকল্প নওগাঁ শহরকে যানজটমুক্ত করে একটি আধুনিক নগরীতে পরিণত করবে বলে আশা প্রকাশ করেন সংশ্লিষ্টরা।
সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন যুগ্ম সচিব নাজনীন ওয়ারেস, উপসচিব জাহিদুল ইসলাম, নওগাঁ সড়ক বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী মো. রাশেদুল হক রাসেল এবং উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী নূরে আলম সিদ্দিক। তারা প্রকল্পের বিভিন্ন ধাপ, করণীয় ও সম্ভাব্য সুফল নিয়ে আলোচনা করেন।
জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আব্দুল আউয়াল বলেন, নওগাঁ শহরের প্রধান সড়কটি দ্রুত চার লেনে উন্নীত করা হলে যানজট কমার পাশাপাশি শহরটি আধুনিক নগরীতে পরিণত হবে। এই প্রকল্প বাস্তবায়নে সব শ্রেণি-পেশার মানুষের সার্বিক সহযোগিতা প্রয়োজন।
প্রধান অতিথি ড. মোহাম্মদ জিয়াউল হক বলেন, চার লেন প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে নওগাঁ হবে একটি আধুনিক ও যানজটমুক্ত শহর। প্রকল্পটি দ্রুততম সময়ের মধ্যে অনুমোদন হয়ে দ্রুত বাস্তবায়ন শুরু হবে।
সভায় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা, ছাত্রসমাজের প্রতিনিধি, গণমাধ্যমকর্মীসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ নিজেদের মতামত তুলে ধরেন।
সভা শেষে প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করেন প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির সদস্যরা। এ সময় নওগাঁ সড়ক বিভাগের অন্যান্য আঞ্চলিক ও জেলা মহাসড়কের চলমান উন্নয়ন কার্যক্রমও পরিদর্শন করা হয়।