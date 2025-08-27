সেকশন

বৃহস্পতিবার, ২৮ আগস্ট ২০২৫, ১২ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

ভারতে সাজাভোগ শেষে দেশে ফিরলো ১৭ কিশোর-কিশোরী

আপডেট : ২৭ আগস্ট ২০২৫, ১৮:৫১

ভারতে পাচারের শিকার হয়ে দীর্ঘদিন সাজাভোগের পর ১৭ জন বাংলাদেশি কিশোর-কিশোরী অবশেষে দেশে ফিরেছে। ফেরত আসাদের মধ্যে ১০ জন কিশোর এবং ৭ জন কিশোরী রয়েছে। তাদের বাড়ি দেশের বিভিন্ন জেলায় বলে জানা গেছে।

বুধবার (২৭ আগস্ট) সন্ধ্যায় ভারতের পেট্রাপোল ইমিগ্রেশন পুলিশ তাদেরকে বেনাপোল আন্তর্জাতিক চেকপোস্ট দিয়ে বাংলাদেশ ইমিগ্রেশনের কাছে হস্তান্তর করে।

মানবাধিকার সংগঠন রাইটস যশোর এর সাইকো-সোশ্যাল কাউন্সেলর মোহাম্মদ ইউনুচ আলী জানান, এসব কিশোর-কিশোরীর অধিকাংশকে ভালো কাজের প্রলোভন দেখিয়ে দালালরা সীমান্ত পথে অবৈধভাবে ভারতে পাচার করেছিল। পরে বিভিন্ন রাজ্যে কাজের সন্ধানে ঘোরাঘুরির সময় তারা ভারতীয় পুলিশের হাতে আটক হয়। আদালতের মাধ্যমে বিভিন্ন মেয়াদে সাজা দিয়ে তাদেরকে জেল হাজতে পাঠানো হয়।

সাজা শেষে ভারতের মানবাধিকার সংস্থাগুলো তাদেরকে নিজ হেফাজতে নিয়ে বিভিন্ন শেল্টার হোমে রাখে। এরপর দুই দেশের হাইকমিশন ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সহায়তায় ট্রাভেল পাসের মাধ্যমে তাদের দেশে ফেরানোর ব্যবস্থা করা হয়।

বেনাপোল ইমিগ্রেশন পুলিশের ওসি মোহাম্মদ ইলিয়াস হোসেন মুন্সি জানান, ফেরত আসাদের প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদ শেষে বেনাপোল পোর্ট থানার কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

বেনাপোল পোর্ট থানার অফিসার ইনচার্জ রাসেল মিয়া বলেন, ফেরত আসা ১৭ জন কিশোর-কিশোরীকে মানবাধিকার সংস্থা রাইটস যশোরের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। তারা সংশ্লিষ্টদের পরিবারের কাছে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা নেবে।

ইত্তেফাক/এএইচপি

বিষয়:

যশোর সারাদেশ

