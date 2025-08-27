সেকশন

বৃহস্পতিবার, ২৮ আগস্ট ২০২৫, ১২ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

প্রীতির হ্যাটট্রিকে নেপালের বিপক্ষে সহজ জয় বাংলাদেশের

আপডেট : ২৭ আগস্ট ২০২৫, ১৮:৫৫

সাফ নারী অনূর্ধ্ব-১৭ চ্যাম্পিয়নশিপের ফিরতি রাউন্ডও জয়ে শুরু করেছে বাংলাদেশ। বুধবার (২৭ আগস্ট) ভুটানের থিম্পুতে বাংলাদেশের মেয়েরা ৪-১ গোলে হারিয়েছে নেপালকে। হ্যাটট্রিক করেছেন সুরভী আকন্দ প্রীতি। অন্য গোলটি থুইনু মারমার।

প্রথম লেগের শেষ ম্যাচে নেপালের বিপক্ষে বাংলাদেশের জয় ছিল ৩-০ গোলে। ফিরতি ম্যাচের এই জয় বাংলাদেশকে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার লড়াইয়ে টিকিয়ে রাখলো। সন্ধ্যায় ভারত খেলবে ভুটানের বিপক্ষে। তার আগে বাংলাদেশ ৯ পয়েন্ট নিয়ে ভারতের সমান্তরালে রয়েছে।

প্রথমার্ধে বাংলাদেশ ২-১ গোলে এগিয়েছিল। তিনটি গোলই হয়েছে শেষ ৮ মিনিটে। ৩৮ মিনিটে থুইনু মারমার গোলে লিড নেয় বাংলাদেশের মেয়েরা। ৪৫ মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন সুরভী আকন্দ প্রীতি। ইনজুরি সময় নেপাল একটি গোল করে ব্যবধান ২-১ করে।

দ্বিতীয়ার্ধে বাংলাদেশের দুই গোলই করেন প্রীতি। ৭১ মিনিটে নিজের দ্বিতীয় ও ৮৬ মিনিটে তৃতীয় গোল করে হ্যাটট্রিক পূরণ করেন প্রীতি। শেষ দিকে প্রীতিকে বসিয়ে বিশ্রাম দেন বাংলাদেশ কোচ মাহবুবুর রহমান লিটু।

বাংলাদেশ পরের ম্যাচ খেলবে ভুটানের বিপক্ষে ২৯ আগস্ট এবং শেষ ম্যাচ ভারতের বিপক্ষে ৩১ আগস্ট। পরের ম্যাচে ভুটানকে হারালে বাংলাদেশ শিরোপা লড়াইয়ে নামবে ভারতের বিপক্ষে।

