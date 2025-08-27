সেকশন

বৃহস্পতিবার, ২৮ আগস্ট ২০২৫, ১২ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

আফগান সীমান্ত পেরিয়ে অনুপ্রবেশের সময় ৪৭ সন্ত্রাসীকে হত্যার দাবি পাকিস্তানের

আপডেট : ২৭ আগস্ট ২০২৫, ১৯:০২
আফগানিস্তান-পাকিস্তান সীমান্ত। ফাইল ছবি। সংগৃহীত

আফগানিস্তান সীমান্ত পেরিয়ে বেলুচিস্তানে অনুপ্রবেশে চেষ্টারত ৪৭ জন সন্ত্রাসীকে গুলি করে হত্যা করেছে পাকিস্তানের নিরাপত্তা বাহিনী। মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) দেশটির নিরাপত্তা সূত্র এ ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে।

পাকিস্তানের সামরিক বাহিনী জানিয়েছে, ভারতীয় প্রক্সি তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের (টিটিপি) সঙ্গে সম্পর্কিত সন্ত্রাসীদের একটি বড় দল ঝোব জেলার সাম্বাজা এলাকায় পাক-আফগানিস্তান সীমান্ত দিয়ে অনুপ্রবেশের চেষ্টা করছিল। এ সময় নিরাপত্তা বাহিনী তাদের গতিবিধি টের পায় এবং হামলা চালায়।

আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর এই হামলায় ৪৭ জন সন্ত্রাসী নিহত হয়। নিহতদের মধ্যে বেশিরভাগ সন্ত্রাসীই আফগান নাগরিক।

২০২১ সালে তালেবান শাসকরা আফগানিস্তানে ফিরে আসার পর থেকে পাকিস্তানে সীমান্তবর্তী সন্ত্রাসী ঘটনা বৃদ্ধি পেয়েছে, বিশেষ করে খাইবার পাখতুনখোয়া এবং বেলুচিস্তানের সীমান্তবর্তী প্রদেশগুলোতে।

ইসলামাবাদ-ভিত্তিক থিঙ্ক ট্যাঙ্ক পাকিস্তান ইনস্টিটিউট ফর কনফ্লিক্ট অ্যান্ড সিকিউরিটি স্টাডিজ (পিআইসিএসএস) প্রকাশিত একটি প্রতিবেদন অনুসারে, গত জুন মাসে দেশটিতে মোট ৭৮টি সন্ত্রাসী হামলা হয়েছে। এসব হামলায় শতাধিক নিহত ও অসংখ্য হতাহতের খবর পাওয়া যায়। নিহতদের মধ্যে সন্ত্রাসীর তুলনায় নিরাপত্তাকর্মী ও বেসামরিক নাগরিকের সংখ্যাই অধিক।

ইত্তেফাক/এসকে

