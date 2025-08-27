শিক্ষার্থীদের ভোগান্তি কমাতে রেজিস্ট্রার ভবনকে ‌‘পেপারলেস’ করবো: সাদিক কায়েম

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) শিক্ষার্থীদের দীর্ঘদিনের ভোগান্তি কমাতে রেজিস্ট্রার ভবনকে ‘পেপারলেস’ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে শিবিরের ‘ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী জোট’ প্যানেলের সহ-সভাপতি (ভিপি) পদপ্রার্থী আবু সাদিক কায়েম।
তিনি বলেন, নির্বাচনে শিক্ষার্থীদের ম্যান্ডেট পেলে প্রশাসনিক কাজের দীর্ঘসূত্রিতা, আমলাতান্ত্রিক জটিলতা ও অযথা হয়রানির অবসান ঘটিয়ে রেজিস্ট্রার ভবনকে আধুনিক ও ডিজিটালাইজড করা হবে।
বুধবার (২৭ আগস্ট) ঢাবির প্রশাসনিক ভবনের সামনে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা বলেন তিনি।
সাদিক অভিযোগ করেন, ভর্তি থেকে শুরু করে যেকোনো প্রশাসনিক কাজ করতে হলে বর্তমানে শিক্ষার্থীদের একাধিকবার আবেদন জমা দিতে হয়—হলে, বিভাগে, অনলাইনে, এমনকি ব্যাংকেও আলাদাভাবে লেনদেন করতে হয়। সব প্রক্রিয়া শেষ করার পরও রেজিস্ট্রার ভবনে এসে শিক্ষার্থীদের প্রায়ই ‘লাঞ্চের পর আসেন’, ‘আগামীকাল আসেন’ ধরনের ভোগান্তির শিকার হতে হয়।
তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়ে বলেন, ‘আমি জয়ী হলে প্রশাসনিক ভবন পুরোপুরি ডিজিটাল করা হবে। শিক্ষার্থীরা হলে বসেই অনলাইনে সব ধরনের আবেদন ও পেমেন্ট করতে পারবেন। বিদেশে উচ্চশিক্ষায় যেতে ইচ্ছুক শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ ‘উচ্চশিক্ষা সেল’ গঠন করা হবে, যা অনলাইনে সার্টিফিকেট যাচাই, প্রেরণসহ যাবতীয় সেবা দেবে।’
এছাড়া রেজিস্ট্রার ভবনে পার্টটাইম চাকরির সুযোগ তৈরি করে শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞতা ও নেতৃত্বগুণ বিকাশের ব্যবস্থাও নেওয়া হবে বলে জানান তিনি।