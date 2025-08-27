২২ টাকা কেজিতে ৫০ টন আলু কিনবে সরকার

আলুর উৎপাদকরা যেন ন্যায্য মূল্য পান, তা নিশ্চিত করতে কোল্ড স্টোরেজ গেট পর্যায়ে কেজিপ্রতি আলুর ন্যূনতম দাম ২২ টাকা নির্ধারণ করেছে সরকার। একই সঙ্গে ৫০ হাজার মেট্রিক টন আলু সরকারি উদ্যোগে ক্রয় করে হিমাগারে সংরক্ষণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
বুধবার (২৭ আগস্ট) কৃষি মন্ত্রণালয় থেকে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, উৎপাদন খরচের তুলনায় বাজারে আলুর দর অনেক কমে গেছে, এতে করে কৃষকরা আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। এই অবস্থায় প্রধান উপদেষ্টার নির্দেশনায় কৃষি সচিবের নেতৃত্বে গঠিত চার সদস্যের একটি কমিটি বাজার পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে সুপারিশ প্রদান করে।
এই কমিটিতে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, খাদ্য মন্ত্রণালয় ও অর্থ বিভাগের সচিবরা সদস্য ছিলেন। কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে সরকার এই ন্যূনতম মূল্য নির্ধারণ এবং বিপণন ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপের সিদ্ধান্ত নেয়।
এছাড়াও আগামী মৌসুমে আলু চাষিদের জন্য বিশেষ প্রণোদনার কথাও জানানো হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহ দ্রুত এই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে। হিমাগারে রাখা আলু বাজারে ছাড়া হবে অক্টোবর-নভেম্বর মাসে।