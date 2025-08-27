হত্যার পর লুট করা মানব দেহাবশেষ প্রাক্তন উপনিবেশে ফেরত দিল ফ্রান্স

ঔপনিবেশিক যুগে হত্যার পর লুট হওয়া এবং প্যারিসের একটি জাদুঘরে এক শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে রাখা তিনটি মানব খুলি প্রাক্তন উপনিবেশ মাদাগাস্কারে ফেরত দিয়েছে ফ্রান্স।
মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) প্যারিসে ফরাসি সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এগুলো হস্তান্তর করা হয়।
১৮৯৭ সালের আগস্টে ঔপনিবেশিক নিয়ন্ত্রণ জোরদারের আক্রমণের সময় ফরাসি সৈন্যরা পশ্চিম মাদাগাস্কারের আঞ্চলিক রাজধানী আম্বিকিতে আক্রমণ করে। এ সময় মেনাবে রাজ্যের শাসক এবং সাকালাভা জাতিগত গোষ্ঠীর নেতা রাজা তোয়েরাকে হত্যা করা হয় এবং শিরশ্ছেদ করা হয়। তার খুলি প্যারিসে নিয়ে যাওয়া হয়। এটি দেশটির একটি জাতীয় জাদুঘরের সংরক্ষণাগারে ১২৮ বছর ধরে সংরক্ষিত ছিল।
ফরাসি সংস্কৃতিমন্ত্রী রচিদা দাতি এক্স-পোস্টে বলেছেন, মাদাগাস্কারের অনুরোধে আমরা ৩টি সাকালাভা খুলি ফেরত দিচ্ছি। এর মধ্যে একটি রাজা তোয়েরার বলে ধারণা করা হচ্ছে।
সম্প্রতি পূর্ব আফ্রিকার দেশটির রাজধানী আন্তানানারিভোতে সফর করেছেন ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ। সফরে গিয়ে তিনি মাদাগাস্কারে ফ্রান্সের 'রক্তাক্ত এবং মর্মান্তিক' উপনিবেশ স্থাপনের জন্য 'ক্ষমা' চাওয়ার কথা বলেন।
ঔপনিবেশিক শাসনামলে আফ্রিকা থেকে নেওয়া মানব দেহাবশেষ ফেরত দেওয়া মহাদেশজুড়ে একটি জরুরি দাবিতে পরিণত হয়েছে। ফরাসি জাতীয় প্রাকৃতিক ইতিহাস জাদুঘরের সংগ্রহে ২৩ হাজারেরও বেশি মানব দেহাবশেষ রয়েছে বলে জানা গেছে। এগুলো ঔপনিবেশিক যুগে নৃতাত্ত্বিক গবেষণার জন্য সংগৃহীত হয়েছিল।
প্রসঙ্গত, আলজেরীয় ইতিহাসবিদদের বছরের পর বছর চাপের মুখে ২০২০ সালে ফ্রান্স ১৯ শতকের যুদ্ধে হত্যা করা ২৪ জন প্রতিরোধ যোদ্ধার খুলি আলজেরিয়াকে ফেরত দেয়।