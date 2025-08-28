সেকশন

বৃহস্পতিবার, ২৮ আগস্ট ২০২৫, ১৩ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

কলেজছাত্রীকে সংঘবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগ

আপডেট : ২৮ আগস্ট ২০২৫, ০৯:১৬
ছবি: সংগৃহীত

পিরোজপুর সদর উপজেলার শংকরপাশা ইউনিয়নে এক কলেজছাত্রী (১৯) সংঘবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগে একজনকে আটক করেছে পুলিশ। বর্তমানে ওই শিক্ষার্থী পিরোজপুর সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে। মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) একই উপজেলার বাদুরা গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

ভুক্তভোগী কলেজছাত্রী জানান, মঙ্গলবার রাত ৯টার দিকে তার পালিত মায়ের বাড়িতে ফেরার জন্য রাস্তার পাশে অটোরিকশার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। অটোরিকশায় ওঠার পর চারজন অজ্ঞাত যুবক তাকে উপজেলার বাদুরা গ্রামে নির্জন বাগানে নিয়ে সংঘবদ্ধ ধর্ষণ করে। এরপর আশ্রয়ের প্রলোভন দেখিয়ে ইজিবাইকচালকও তাকে ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ তার। এদিকে বুধবার দুপুরে এক ব্যক্তি ভুক্তভোগীকে পিরোজপুর সদর হাসপাতালে ভর্তি করেছে।

ওই শিক্ষার্থী আরও জানান, তার বাবা-মা কেউ জীবিত নেই। ছোটবেলা থেকেই শংকরপাশা গ্রামে পালিতা মায়ের সঙ্গে থাকতো। সম্প্রতি তিনি ঢাকা থেকে শংকরপাশায় এসেছে।

এ বিষয়ে পিরোজপুরের পুলিশ সুপার খান মোহাম্মদ আবু নাসের জানান, ঘটনার সঙ্গে জড়িত সন্দেহে একজনকে আটক করা হয়েছে। মামলা দায়েরের প্রক্রিয়া চলছে। এছাড়া মেয়েটির মেডিকেল সম্পন্ন হয়েছে বলে জানান তিনি।

ইত্তেফাক/এনটিএম

বিষয়:

ধর্ষণ সারাদেশ পিরোজপুর আটক

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

মুন্সীগঞ্জে পুলিশ ক্যাম্পে হামলার ঘটনায় ৩ জন গ্রেপ্তার

জেলেদের মুক্ত করতে আরাকান আর্মিকে চিঠি পাঠিয়েছে বিজিবি

গাজীপুর আদালতে হাতকড়া খুলে আসামির দৌড়

সাভারে তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে এক ব্যক্তিকে পিটিয়ে হত্যা, আহত ২

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

রাজশাহীর প্রবীণ সংবাদপত্র এজেন্ট হেকমত উল্লাহ আর নেই

জামিনে মুক্ত হয়ে জেলগেট থেকে আবার গ্রেপ্তার সাবেক এমপি মিজান

গ্রামীণ ব্যাংকের সাবেক কর্মকর্তা ও সাব পোস্ট মাস্টারের ৮ বছরের কারাদণ্ড

যুবদল নেতার বাড়িতে হামলা, ভাঙচুর ও লুটপাট

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng