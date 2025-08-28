বেনাপোল বন্দর দিয়ে ভারত থেকে এলো আরও ৪২০ টন চাল

দেশের বৃহত্তম স্থলবন্দর যশোরের বেনাপোল দিয়ে আবারও ভারত থেকে চাল আমদানি শুরু হয়েছে। ভারতের পেট্রাপোল বন্দর হয়ে তৃতীয় চালানে আরও ৪২০ মেট্রিক টন চাল দেশে প্রবেশ করে। এ নিয়ে ২৭টি ট্রাকে গত তিন দিনে মোট ৯৪৫ মেট্রিক টন চাল ভারত থেকে আমদানি করা হলো।
বুধবার (২৭ আগস্ট) বিকালে বেনাপোল বন্দরের পরিচালক শামীম হোসেন এ তথ্য নিশ্চিত করেন। তিনি জানান, গত বৃহস্পতিবার ৯টি ট্রাকে ৩১৫ মেট্রিক টন, রোববার ৬টি ট্রাকে ২১০ মেট্রিক টন এবং বুধবার সন্ধ্যায় ১২ ট্রাকে ৪২০ মেট্রিক টন চাল বন্দরে প্রবেশ করেছে।
আমদানিকারকরা জানান, দেশের বাজার স্থিতিশীল রাখতে সরকার ভারত থেকে মোটা চাল আমদানির উদ্যোগ নিয়েছে। এতে অভ্যন্তরীণ বাজারে চালের দাম কমে আসবে বলে আশা করা হচ্ছে।
এ বিষয়ে আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান গনি এন্টারপ্রাইজ এর স্বত্বাধিকারী আব্দুস সামাদ বলেন, ‘গত বৃহস্পতিবার, রোববার এবং বুধবার তিন চালানে ২৭টি ট্রাকে ৯৪৫ মেট্রিক টন মোটা চাল আমদানি করেছি। চাল ছাড়করণের জন্য আমাদের পক্ষে সিঅ্যান্ডএফ এজেন্ট মেসার্স ভূঁইয়া এন্টারপ্রাইজ বেনাপোল কাস্টমস হাউজে সকল কার্যক্রম দেখাশুনা করছে। আরও চালবোঝাই ট্রাক বন্দরে প্রবেশের অপেক্ষায় রয়েছে।’
সিঅ্যান্ডএফ এজেন্টের প্রতিনিধি বাবলুর রহমান বলেন, ‘বুধবার আমদানিকৃত চাল ছাড়করণের জন্য কাস্টমসে প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টস জমা দেওয়া হয়েছে। বৃহস্পতিবার কাস্টমস ক্লিয়ারেন্সের মাধ্যমে চালগুলোর খালাস প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে।’
বেনাপোল সিঅ্যান্ডএফ এজেন্ট স্টাফ অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক সাজেদুর রহমান জানান, চার মাস বন্ধ থাকার পর গত বৃহস্পতিবার থেকে বেনাপোল বন্দর দিয়ে ভারত থেকে চাল আমদানি শুরু হয়েছে। গত বৃহস্পতিবার প্রথম চালানে ৯ ট্রাকে ৩১৫ মেট্রিক টন,রোববার দ্বিতীয় চালানে ৬ ট্রাকে ২১০ মেট্রিক টন এবং বুধবার তৃতীয় চালানে ১২ ট্রাকে ৪২০ মেট্রিক টন চাল এ বন্দরে এসেছে। তিন চালানে মোট ৯৪৫ মেট্রিক টন চাল আমদানি হয়েছে এ বন্দর দিয়ে।
এ বিষয়ে বেনাপোল বন্দরের পরিচালক শামীম হোসেন বলেন, ‘আমদানিকৃত চাল দ্রুত ছাড়করণের জন্য কর্মকর্তাদের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। এর আগে, সর্বশেষ চলতি বছরের ১৫ এপ্রিল এই বন্দর দিয়ে চাল আমদানি হয়েছিল।’